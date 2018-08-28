Квартиры больше нет, а долг по ипотеке в полмиллиона рублей остался. В такой ситуации оказалась жительница Пензы. Четыре года назад она взяла ипотеку, чтобы жить отдельно. Искала жилье подешевле, поэтому выбор пал на комнату в хрущевке по улице Ударной, 35. Теперь этот адрес в Пензе знает каждый из-за ЧП.

Дом, который даже не значился в списке аварийных и подлежащих расселению, сначала дал трещину, а затем и вовсе рассыпался по кирпичику. Без крыши над головой остались более 200 семей. Многие проживали здесь с советских времен, когда многоэтажка еще была общежитием, и получили жилье в ходе приватизации. Но были и те, кто покупал его в кредит или по ипотеке. Они остались на улице, многим пришлось снимать жилье и платить кредит за старые квартиры.

Суд пришел к выводу, что утрата застрахованного имущества произошла не по вине жильцов

- Истица обратилась в суд, указав, что в мае 2012 года она заключила кредитный договор на сумму 663 тысячи рублей под 11 процентов годовых для приобретения комнаты в одной из квартир дома N 35 по улице Ударной. Также она заключила договор страхования недвижимого имущества в случае его гибели или утраты. Взносы по кредиту и страховую сумму погашала вовремя, ежегодно продлевая договор страхования. После утраты имущества, женщина продолжала платить ипотеку за несуществующую комнату, - пояснила пресс-секретарь Октябрьского районного суда Пензы Ольга Ивашкина.

Суд пришел к выводу, что утрата застрахованного имущества произошла не по вине жильцов, а из-за наличия конструктивных дефектов, вызванных нарушением норм и правил производства строительных работ при возведении дома. Таким образом, произошедшее событие признали страховым случаем.

Страховую компанию обязали возместить в счет исполнения оставшихся обязательств по кредитному договору почти полмиллиона рублей, неустойку, равную сумме страховой премии, компенсацию морального вреда в три тысячи рублей, судебные расходы и штраф - две тысячи рублей. Основную сумму денег истица на руки не получит, их направят в банк в счет погашения задолженности по кредиту. Также жительница Пензы сможет претендовать на жилье по программе расселения.