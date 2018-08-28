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28.08.2018 10:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Цены не взлетели

Снижение спроса на плодоовощную продукцию сдержало инфляцию
Текст: Алексей Трапезников (Пермь)
Российская газета - Экономика Поволжья №7652 (189)
В Пермском крае в июле инфляция ускорилась на 0,2 процентных пункта и достигла с начала года значения 1,4 процента.

По данным Банка России, это ниже общероссийского показателя - 2,5 процента и в пределах прогнозируемого результата на уровне четырех процентов в год. По мнению экспертов, росту цен препятствовало в первую очередь снижение спроса на плодоовощную продукцию, а также некоторые другие факторы.

Фото: depositphotos.com
ЦБ ожидает возвращения инфляции к 4 процентам

Годовой уровень инфляции по продовольственным товарам в Пермском крае в целом остается отрицательным (-0,5 процента). В июле более чем на 43 процента в годовом выражении снизились цены на капусту, на 36 процентов - на помидоры, на 14 процентов - на огурцы. Отчасти это связано со снижением спроса: более благоприятные, чем в прошлом году, климатические условия позволили получать хороший урожай в личных подсобных хозяйствах жителей региона.

Также в июле в Пермском крае подешевели свинина, гречка, апельсины, молоко и сливочное масло. На ускорение инфляции в июле в основном повлияло удорожание овощей "борщевого" набора (картофель, морковь, свекла), а также рост цен на мороженую рыбу и курятину, что отчасти связано с увеличением затрат на хранение и перевозку охлажденной продукции.

Помимо этого, существенно подорожали в Прикамье непродовольственные товары - в среднем на 3,1 процента. Свой вклад в ускорение инфляции, по мнению экспертов Банка России, внесла ожидаемая индексация коммунальных тарифов.

Цены на услуги теплоснабжения и водоотведения для отдельных поставщиков коммунальных ресурсов Пермского края были повышены больше чем на четыре процента в целях реализации инвестиционных программ. Рост прочих коммунальных тарифов (электроснабжение, водоснабжение) не превысил четырехпроцентного уровня.

Иного мнения придерживается доцент кафедры финансов, кредита и биржевого дела экономического факультета ПГНИУ Алексей Мельников. По его словам, летний рост коммунальных тарифов еще покажет себя в четвертом квартале текущего года, но пока он никак не сказался на темпах инфляции. Дело в том, что по новым ценам за израсходованную тепловую энергию никто не платил, так как отопительный сезон еще не начался. Что касается электроэнергии, то ее потребление в период длинного светового дня относительно невелико и не может серьезно сказаться на общей динамике цен.

Инфляция в июле составила 0,3 процента

- На мой взгляд, существенно отразилось на темпах инфляции повышение цен на автомобильное топливо, которое произошло в Прикамье весной этого года, - отметил эксперт. - Несмотря на то что на сегодняшний день цены на рынке ГСМ уже стабилизировались, а в некоторых случаях даже уменьшились, многие непродовольственные товары прибавили в цене.

Благоприятно повлияло на темпы инфляции снижение цен на авиаперевозки, которое было отмечено после завершения футбольного Чемпионата мира. Показательным, по мнению эксперта, в плане инфляции станет IV квартал текущего года. При этом определять движение цен в Прикамье будут скорее федеральные тренды, такие как стабильность национальной валюты, а также изменение акцизов на алкогольную продукцию.

В результате инфляция в регионе по итогам года может превысить прогнозируемые четыре процента, но ненамного. В первом квартале будущего года определяющим для динамики цен станет грядущее повышение НДС с 18 до 20 процентов.

Экономика Макроэкономика Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край
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