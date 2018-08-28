В КГЭУ будут готовить специалистов для цифровой экономики

В Казанском государственном энергетическом университете (КГЭУ) вплотную занялись подготовкой специалистов для "умной" экономики. В прошлом году здесь открылся Институт цифровых технологий и экономики. Кроме того, на базе КГЭУ действует инжиниринговый центр "Компьютерное моделирование и инжиниринг в области энергетики и энергетического машиностроения" и восемь новых лабораторий в области цифровых технологий. А со временем у вуза появится и собственный технопарк.

Сегодня здесь готовят специалистов для энергосистем и промышленных предприятий различных отраслей. Это единственный профильный вуз в стране, у которого есть специальные учебные полигоны "Подстанция 110/10 КВ" и "РС 0,4-10 КВ".

Там, на территории примерно в 850 квадратных метров сосредоточено самое современное инновационное оборудование, которое используется в России и Европе. КГЭУ по праву является одним из передовых технических университетов страны. И в этом огромная заслуга всего коллектива, ветеранов и руководителей вуза, в том числе Геннадия Быстрицкого, Алексея Барсукова, Фареля Тинчурина, Юрия Назмеева и Юрия Петрушенко.

- За последние весьма непростые годы нам удалось не только сохранить тот мощный научный потенциал, которым мы всегда славились, но и реализовать новые инновационные проекты, внедрить в практику современные образовательные технологии, - говорит ректор КГЭУ Эдвард Абдуллазянов.

С 2013 года в вузе реализуется проект "Электронный университет", открывший доступ к образовательному контенту КГЭУ из любой точки мира. Не первый год в вузе действует учебный центр прикладных квалификаций Electro Skills с применением стандартов World Skills International, в соответствии с которыми ведется подготовка специалистов по направлениям бакалавриата.

Огромное внимание в вузе уделяется научной деятельности. В рамках исследовательских проектов основными партнерами КГЭУ выступают такие проектные институты и предприятия топливно-энергетического и машиностроительного комплексов страны, как СО ЕЭС, Россети, ФСК, Сетевая компания РТ, Татнефть, ТГК-16, Татэнерго, Тат­энергосбыт, группа компаний ТАИФ, ЧЭАЗ, Татавтодор. Вместе с ними КГЭУ активно участвует в реализации различных проектов в рамках федеральных и региональных целевых программ. В частности, вуз выиграл конкурс, направленный на создание "умных" качалок для неф­тяных месторождений.

В университете действует система научных центров

Кроме того, КГЭУ внедряет проект по ветромониторингу на территории трех районов Татарстана. А в сентябре этого года реализует международный проект "Российско-Китайский молодежный бизнес-инкубатор", направленный на активацию инновационной деятельности в сфере молодежного предпринимательства в России и Китае.

Благодаря поддержке руководства республики и энергетических компаний, в числе которых Сетевая компания, Татэнерго, Татэнергосбыт, а также активному участию выпускников в КГЭУ произошла существенная модернизация материально-технической базы. Теперь в университете действует система научных центров и тематических научно-исследовательских лабораторий, среди которых несколько опорных научно-технических и учебно-инновационных центров таких международных и российских компаний - производителей оборудования, как Schneider Electric, Danfoss, Bosch, IEK, ЭВАН, Московский завод тепловой автоматики.

В университете созданы достойные условия как для учебы и исследовательской деятельности, так и для активного отдыха. Сейчас в университете обучаются около десяти тысяч студентов и аспирантов из различных регионов России, стран СНГ, Азии и Африки. Все учебные корпуса КГЭУ, столовые и общежития обустроены.

В декабре 2015-го здесь ввели в эксплуатацию третий 19-этажный комфортабельный студенческий дом. А в этом году университет получил разрешение на начало строительства четвертого общежития. Все учебные корпуса, современный кампус, расположены в одном месте. Попасть из общежития в аудиторию можно практически за пять минут.

Хочешь поучаствовать в международных соревнованиях или побродить с друзьями по центру Казани - в двух шагах от вуза метро, автобусная и тролейбусная остановки, откуда можно уехать в любой конец города. Если захотелось просто прогуляться, то ухоженный парк с живописным озером находится через дорогу.

Благодаря всем преимуществам - от качества образования до комфортных бытовых условий - вуз стал своеобразным центром притяжения как для российской, так и зарубежной молодежи. Для каждого из поступающих в университет вуз становится вторым домом. Общественная жизнь, творческие коллективы, студенческий трудовой отряд, волонтерство - это лишь небольшая часть тех возможностей, которые университет предоставляет для саморазвития и самореализации студентов.

Выпускники недаром гордятся тем, что окончили Казанский государственный энергетический университет. За эти годы из стен КГЭУ вышла плеяда талантливых инженеров, многие из которых внесли огромный вклад в развитие экономики не только в нашей стране, но и за рубежом. В разный период времени они становились выдающимися учеными и практиками, а некоторые стоят во главе ведущих российских, в том числе и республиканских предприятий. Символично, что именно в этом году, когда вуз отмечает полувековой юбилей, диплом получил 50-тысячный выпускник.

Кстати

В этом году КГЭУ исполняется 50 лет. В 1968 году, когда в стране стала остро ощущаться нехватка специалистов-энергетиков, было принято решение об открытии в Казани филиала Московского энергетического университета. В этом статусе вуз просуществовал до конца XX века. В 1999-м он стал самостоятельным юридическим лицом, а буквально через год был преобразован в Казанский государственный энергетический университет.

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