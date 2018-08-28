В Кировской области из-за кабана разбилась многодетная семья

На трассе "Вятка" произошло смертельное ДТП из-за выбежавшего на дорогу кабана. Об этом "РГ" сообщили в УГИБДД РФ по Кировской области.

По предварительным данным, авария произошла в ночь на вторник в Арбажском районе. Из Пермского края на машине LADA Largus ехала семья из шести человек. Внезапно на дорогу выбежал кабан. Машина, которой управлял 42-летний водитель, сбила животное, после чего вылетела с проезжей части в кювет, врезалась в водопропускную трубу и опрокинулась.

В результате ДТП погиб восьмилетний ребенок. Еще пять человек были госпитализированы. Среди пострадавших трое детей – двухмесячный младенец, а также два ребенка в возрасте двух и 15 лет.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.