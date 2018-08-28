В Прикамье обновят музей с уникальными артефактами

В рамках рабочего визита в города Кизеловского угольного бассейна губернатор Пермского края Максим Решетников ознакомился с работой объектов социальной инфраструктуры.

Глава региона осмотрел несколько объектов социальной инфраструктуры и проверил выполнение поручений, данных руководителям муниципалитетов год назад. Губернатор отметил, что при решении насущных вопросов у жителей возникают новые потребности.

- В целом работа идет. Например, посмотрели ход реконструкции дома культуры в Гремячинске. Работы здесь близятся к завершению, но теперь нам нужно наполнить его новыми активностями, усилить музейные экспозиции, организовывать новые выставки, - привел пример Максим Решетников. - Так, в планах обновить музей с уникальными артефактами, посвященный угольной промышленности и шахтерам.

В доме культуры ведется замена коммунальных сетей, ремонт фасада и кровли, а также уже установлены новые окна и обновляется внутренняя отделка. Реконструкция сделает местный ДК более комфортным и безопасным для жителей.

- Когда губернатор приехал в прошлом году, он увидел, в каком состоянии находится дворец и как он нужен жителям. Глава региона дал соответствующие поручения, и у нас начался ремонт, - рассказала директор дворца культуры Татьяна Леханова. - На базе дворца занимается 19 коллективов, это более 450 человек, а на концертах нет свободных мест, приходит и стар и млад.

В Кизеле Максим Решетников принял участие в открытии капитально отремонтированного стадиона "Шахтер". Здесь появились зоны для занятий различными видами спорта. На футбольном поле заменено на более современное покрытие и установлены новые ворота, положены четырехполосные беговые дорожки на 100 и 400 метров, организованы волейбольные и баскетбольная площадки, теннисный корт, а также оборудована воркаут-площадка с 17 тренажерами. По поручению губернатора здесь дополнительно оборудуют освещение.

Воспитанники спортивных секций, базирующихся на стадионе, изменения заметили сразу.

- Футбольное поле стало больше, появилось новое покрытие и ворота. В целом на стадионе стало больше места и разных площадок. Бегать теперь гораздо удобнее - покрытие более мягкое и без стыков, о которые мы постоянно запинались раньше, - рассказал воспитанник местной спортшколы Михаил Федяев.

Также во время поездки губернатор посетил строящуюся ледовую арену в Губахе. Объект начали строить в прошлом году по инициативе местных хоккеистов. Строительство реализуется при поддержке Фонда Тимченко, краевых и муниципальных властей.

По словам директора спортивно-досугового комплекса Петра Ругалева, будущая арена сможет принимать соревнования краевого уровня, а занятия здесь будут пользоваться большой популярностью у детей.

- Во время свободного катания арена сможет принять до 150 человек, а при занятиях - порядка 50 хоккеистов. Мы уверены, что площадка будет востребованной. Уже сейчас один тренер ведет занятия для 50 детишек, после выхода второго - сможем заниматься с большим числом маленьких хоккеистов, - отметил он.

Также губернатор осмотрел расположенные рядом с ледовой ареной парк Гагарина и аллею Химиков. Здесь в скором времени должен появиться экстрим-парк.