В Прикамье обновят музей с уникальными артефактами

Новости

ФАС назвала маленькую женскую грудь физическим недостатком 11:20
В Испании около 50 беженцев высадились на туристическом пляже 11:19
К берегам Владивостока вынесло лодку с мертвым человеком 11:13
Дакота Джонсон и Арми Хаммер сыграют в "Тараканах" 11:11
МИД призвал Берлин и Вашингтон повлиять на террористов в Идлибе 11:10
Лавров: Слова Трампа о "Северном потоке-2" преследуют интересы США в ЕС 11:03
Студентам присвоят военное звание без призыва в армию‍ 11:00
Белорусский гроссмейстер выиграл турнир в Петербурге 10:59
Оскар Айзек присоединится к киновселенной DC 10:53
Опрос: 87% туристов охладеют к Турции после отмены all inclusive 10:47
В Москве водители устроили массовую драку со стрельбой 10:31
В московском метро пассажир проломил голову пенсионеру 10:31
Экс-замглавы Новгородской области заподозрили в даче взятки 10:29
Путин проведет в Омске совещание по социально-экономическим вопросам 10:26
Напавший на воинский эшелон в Забайкалье был связан с криминалом 10:24
Герой Михаила Боярского воскреснет в новых "Гардемаринах" 10:22
Пожар в Волгоградской области унес жизни трех человек 10:21
Путин может посетить Париж в дни празднования окончания Первой мировой войны 10:20
Аудиогиды расскажут о жизни обитателей Московского зоопарка 10:10
АвтоВАЗ представил "внедорожную" Lada Granta 10:08
Орловская область и Беларусь на четверть увеличили товарооборот 10:03
УАЗ улучшил шумоизоляцию "Патриота" 10:00
Путин пообщался с жителями города Обь Новосибирской области 09:57
"Терминаторы" испытают новые снаряды с управляемым подрывом 09:53
На Урале полицейские семь раз выстрелили по колесам машины лихача 09:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Что не пропустить по ТВ на неделе с 27 августа по 2 сентября
Россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги
Россиянам начнут присваивать персональные кредитные рейтинги
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
В "РГ" состоится круглый стол "Доступность инноваций в онкологии"
28.08.2018 11:08
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Прикамье обновят музей с уникальными артефактами

Текст: Александр Шестаков (Пермь)
В рамках рабочего визита в города Кизеловского угольного бассейна губернатор Пермского края Максим Решетников ознакомился с работой объектов социальной инфраструктуры.
Фото: администрация губернатора Пермского края Фото: администрация губернатора Пермского края
Фото: администрация губернатора Пермского края

Глава региона осмотрел несколько объектов социальной инфраструктуры и проверил выполнение поручений, данных руководителям муниципалитетов год назад. Губернатор отметил, что при решении насущных вопросов у жителей возникают новые потребности.

- В целом работа идет. Например, посмотрели ход реконструкции дома культуры в Гремячинске. Работы здесь близятся к завершению, но теперь нам нужно наполнить его новыми активностями, усилить музейные экспозиции, организовывать новые выставки, - привел пример Максим Решетников. - Так, в планах обновить музей с уникальными артефактами, посвященный угольной промышленности и шахтерам.

В доме культуры ведется замена коммунальных сетей, ремонт фасада и кровли, а также уже установлены новые окна и обновляется внутренняя отделка. Реконструкция сделает местный ДК более комфортным и безопасным для жителей. 

- Когда губернатор приехал в прошлом году, он увидел, в каком состоянии находится дворец и как он нужен жителям. Глава региона дал соответствующие поручения, и у нас начался ремонт, - рассказала директор дворца культуры Татьяна Леханова. - На базе дворца занимается 19 коллективов, это более 450 человек, а на концертах нет свободных мест, приходит и стар и млад.

В Кизеле Максим Решетников принял участие в открытии капитально отремонтированного стадиона "Шахтер". Здесь появились зоны для занятий различными видами спорта. На футбольном поле заменено на более современное покрытие и установлены новые ворота, положены четырехполосные беговые дорожки на 100 и 400 метров, организованы волейбольные и баскетбольная площадки, теннисный корт, а также оборудована воркаут-площадка с 17 тренажерами. По поручению губернатора здесь дополнительно оборудуют освещение.

Воспитанники спортивных секций, базирующихся на стадионе, изменения заметили сразу.

- Футбольное поле стало больше, появилось новое покрытие и ворота. В целом на стадионе стало больше места и разных площадок. Бегать теперь гораздо удобнее - покрытие более мягкое и без стыков, о которые мы постоянно запинались раньше, - рассказал воспитанник местной спортшколы Михаил Федяев.

Также во время поездки губернатор посетил строящуюся ледовую арену в Губахе. Объект начали строить в прошлом году по инициативе местных хоккеистов. Строительство реализуется при поддержке Фонда Тимченко, краевых и муниципальных властей.

По словам директора спортивно-досугового комплекса Петра Ругалева, будущая арена сможет принимать соревнования краевого уровня, а занятия здесь будут пользоваться большой популярностью у детей.

- Во время свободного катания арена сможет принять до 150 человек, а при занятиях - порядка 50 хоккеистов. Мы уверены, что площадка будет востребованной. Уже сейчас один тренер ведет занятия для 50 детишек, после выхода второго - сможем заниматься с большим числом маленьких хоккеистов, - отметил он.

Также губернатор осмотрел расположенные рядом с ледовой ареной парк Гагарина и аллею Химиков. Здесь в скором времени должен появиться экстрим-парк.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь Пермский край. Новое время
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров: Слова Трампа о "Северном потоке-2" преследуют интересы США в ЕС
Опубликовано видео отдыха Владимира Путина в Туве
Клепач назвал стоимость рубля в конце года
Студентам присвоят военное звание без призыва в армию‍
Ростуризм предупредил об опасности путешествия в Индию