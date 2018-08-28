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28.08.2018 16:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Саратовской области на каникулах отдохнуло 178 тысяч школьников

В правительстве Саратовской области подвели итоги летней оздоровительной компании детей и подростков.
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

В этом году в регионе на 11 процентов было увеличено финансирование отдыха детей, на эти цели направили 803 миллиона рублей из областного и местных бюджетов.

Всего на каникулах организованно отдохнуло 178 тысяч школьников, в том числе в санаториях и оздоровительных лагерях побывали 14,6 тысяч детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Фото: пресс-служба губернатора Саратовской области
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Летняя оздоровительная кампания проходила под эгидой Года добровольца (волонтера) в России. Более двух тысяч саратовских студентов работали вожатыми.

Музеи и библиотеки области провели для детей более 825 выездных выставок и культурно-массовых мероприятий. Также школьники приняли участие в 300 спортивных праздниках и соревнованиях.

Губернатор Валерий Радаев поставил задачу - проработать вопрос развития инфраструктуры оздоровительных учреждений, обеспечить больше возможностей для детей заниматься летом спортом, в частности, плаваньем.

В настоящее время 48 загородных детских лагерей в регионе имеют водоемы: в 31 учреждении находятся бассейны, рядом с 17 лагерями - открытые водоемы с оборудованными пляжами. У семи лагерей заключены договора с находящимися поблизости физкультурно-оздоровительными комплексами.

- Главное, чтобы летом дети хорошо отдохнули, набрались сил, поправили здоровье, - отметил глава региона.

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