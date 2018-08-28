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28.08.2018 12:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Татарстане запустили первое в Европе беспилотное такси

Текст: Сергей Кирсанов (Татарстан)
В татарстанском Иннополисе запустили поездки беспилотного такси.

Соглашение о развитии беспилотного транспорта в республике подписали министр информатизации и связи Татарстана Роман Шайхутдинов и генеральный директор "Яндекса" в России Елена Бунина, сообщает РИА Новости.

Фото: REUTERS/Toru Hanai
В Токио запустили тестовые поездки беспилотных такси с пассажирами

В специальной тестовой зоне Иннополиса ежедневно будут курсировать два беспилотных автомобиля. Для посадки и высадки пассажиров здесь оборудованы пять точек. Они расположены у ключевых городских объектов: университет, стадион, медицинский центр, жилой квартал "Зион" и административно-деловой центр имени Попова, где находится офис "Яндекса". В будущем число остановок и такси планируется увеличить.

- У нас достаточно много разных форм сотрудничества с Татарстаном, но то, что мы сейчас подписываем, это настоящий технологический прорыв, потому что первый раз в Европе будет реально для всех ходить беспилотник, - рассказала Бунина, добавив, что услуга будет бесплатной.

Воспользоваться инновационным транспортом могут все взрослые жители Иннополиса, которые дали согласие на участие в тестировании. По словам гендиректора "Яндекса", проверить работу беспилотного такси выразили готовность около 100 человека, и список желающих пополняется каждый день. Время ожидания автомобиля варьируется в зависимости от спроса, а в салоне могут разместиться три пассажира.

Одним из первых беспилотное такси протестировал президент РТ Рустам Минниханов.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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- У меня стопроцентная уверенность, что в ближайшие несколько лет это будет обычное явление. В Европе пока такого нет, нам очень важно всю эту систему отработать. Убежден, что беспилотный автомобиль комфортный и надежный. Я профессионально могу ездить и оценить, как плавно и системно все работает. Это качество лучшего водителя, - заявил глава Татарстана.

Минниханов также отметил, что в следующем году во время чемпионата мира по рабочим профессиям WorldSkills-2019 беспилотным транспортом смогут воспользоваться не только жители Иннополиса, но и казанцы, а также гости татарстанской столицы.

Над беспилотным автомобилем в "Яндексе" работают с 2016 года. В нем применяются технологии машинного обучения, компьютерного зрения и навигации. В феврале этого года испытания прототипа беспилотника прошли в Москве после сильного снегопада.

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