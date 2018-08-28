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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Комната для шубы

Вкладчики увидели, как шикарно жили создатели крупнейшей финансовой пирамиды
Текст: Наталья Саванкова
Российская газета - Федеральный выпуск №7653 (190)
Стали известны подробности арестов, которые прошли накануне по делу об обманутых вкладчиках, доверивших свои сбережения финансовой компании "Инвест-Гарант". Число пострадавших от ее деятельности перевалило за три тысячи человек, общий ущерб по предварительным данным составляет порядка полутора миллиардов рублей.
В роскошной квартире Симакиной помимо других ценных вещей обнаружена целая коллекция ювелирных украшений элитных марок. Фото: Пресс-служба МВД РФ В роскошной квартире Симакиной помимо других ценных вещей обнаружена целая коллекция ювелирных украшений элитных марок. Фото: Пресс-служба МВД РФ
В роскошной квартире Симакиной помимо других ценных вещей обнаружена целая коллекция ювелирных украшений элитных марок. Фото: Пресс-служба МВД РФ

Фирма принимала вклады под 60 процентов годовых. Она имела девять филиалов в шести регионах России, управляла ими из Пензы 43-летняя Наталья Симакина. Именно ее имя фигурирует в уголовном деле, возбужденном по факту деятельности организации, очень похожей на финансовую пирамиду. Примечательно, что экономического образования у бизнес-вумен не было, она работала маркетологом, риелтором, бизнес-тренером.

В 2012 году в качестве учредителя открыла несколько фирм, занимающихся недвижимостью, а год спустя стала фактически монополистом на местном рынке "быстрых денег". У нее были десятки офисов микрозаймов не только в Пензенской области, но также в Ульяновске, Саратове, Саранске, свои коллекторские агентства.

Фото: Сергей Михеев
Набирает обороты мошенническая схема по отъему жилья

Пятилетие своей фирмы Наталья Симакина отметила с размахом. На корпоратив высадился звездный десант из столицы. Что-то пошло не так после ужесточения закона о микрофинансировании и регламентировании работы коллекторов. Нынешним летом фирма перестала выплачивать дивиденды, но продолжала принимать деньги от населения. Среди клиентов были и зажиточные москвичи, приносившие в сумках миллионы, и пенсионеры, которые отдавали отложенное на черный день. Нашлись даже те, кто брал кредиты, чтобы заработать на процентах.

- Людям обещали, что деньги будут вкладываться в высокодоходные проекты в сфере недвижимости. Однако на самом деле никакой финансово-хозяйственной деятельности организация не осуществляла, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений новых клиентов. Уголовные дела возбуждены по статьям о мошенничестве и организации преступного сообщества, - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Четверо организаторов и активных участников преступной организации заключены под стражу. Сотрудники полиции провели обыски на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Пензы. Обнаружены и изъяты предметы и документы, наложен арест на 22 объекта недвижимости, принадлежащей фигурантам уголовного дела. В роскошной квартире Симакиной силовики обнаружили целую коллекцию ювелирных украшений. У нее была не просто гардеробная, а отдельные комнаты - для шуб, обуви и одежды. В момент задержания видеокамера на каждом шагу выхватывала предметы роскоши: телефон из слоновой кости, старинное оружие на стенах, дизайнерскую мебель. Что будет с вкладами клиентов фирмы, пока не известно. Они не были застрахованы в рамках государственных гарантий, поэтому остается надеяться лишь на выплаты по гражданским искам в суде.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Пензенская область
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