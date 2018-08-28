Стали известны подробности арестов, которые прошли накануне по делу об обманутых вкладчиках, доверивших свои сбережения финансовой компании "Инвест-Гарант". Число пострадавших от ее деятельности перевалило за три тысячи человек, общий ущерб по предварительным данным составляет порядка полутора миллиардов рублей.

Фирма принимала вклады под 60 процентов годовых. Она имела девять филиалов в шести регионах России, управляла ими из Пензы 43-летняя Наталья Симакина. Именно ее имя фигурирует в уголовном деле, возбужденном по факту деятельности организации, очень похожей на финансовую пирамиду. Примечательно, что экономического образования у бизнес-вумен не было, она работала маркетологом, риелтором, бизнес-тренером.

В 2012 году в качестве учредителя открыла несколько фирм, занимающихся недвижимостью, а год спустя стала фактически монополистом на местном рынке "быстрых денег". У нее были десятки офисов микрозаймов не только в Пензенской области, но также в Ульяновске, Саратове, Саранске, свои коллекторские агентства.

Пятилетие своей фирмы Наталья Симакина отметила с размахом. На корпоратив высадился звездный десант из столицы. Что-то пошло не так после ужесточения закона о микрофинансировании и регламентировании работы коллекторов. Нынешним летом фирма перестала выплачивать дивиденды, но продолжала принимать деньги от населения. Среди клиентов были и зажиточные москвичи, приносившие в сумках миллионы, и пенсионеры, которые отдавали отложенное на черный день. Нашлись даже те, кто брал кредиты, чтобы заработать на процентах.

- Людям обещали, что деньги будут вкладываться в высокодоходные проекты в сфере недвижимости. Однако на самом деле никакой финансово-хозяйственной деятельности организация не осуществляла, а выплаты дивидендов производились за счет денежных поступлений новых клиентов. Уголовные дела возбуждены по статьям о мошенничестве и организации преступного сообщества, - пояснила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Четверо организаторов и активных участников преступной организации заключены под стражу. Сотрудники полиции провели обыски на территории Москвы, Санкт-Петербурга и Пензы. Обнаружены и изъяты предметы и документы, наложен арест на 22 объекта недвижимости, принадлежащей фигурантам уголовного дела. В роскошной квартире Симакиной силовики обнаружили целую коллекцию ювелирных украшений. У нее была не просто гардеробная, а отдельные комнаты - для шуб, обуви и одежды. В момент задержания видеокамера на каждом шагу выхватывала предметы роскоши: телефон из слоновой кости, старинное оружие на стенах, дизайнерскую мебель. Что будет с вкладами клиентов фирмы, пока не известно. Они не были застрахованы в рамках государственных гарантий, поэтому остается надеяться лишь на выплаты по гражданским искам в суде.