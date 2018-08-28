Актер из фильма "Ермак" скончался на Алтае

Ведущий актер Алтайского краевого театра драмы имени Шукшина Анатолий Кирков скончался на 70-м году жизни после болезни.

Артист умер в ночь на понедельник, 27 августа.

- Печальное известие. Трудно говорить о нем в прошедшем времени. Анатолий Александрович - оптимист, добряк, неунывающий человек, способный помочь любому. Его актерские работы всегда завоевывали зрительские сердца. Он был примером честного служения театральному искусству. 45 лет своей жизни актер отдал нашему театру! Товарищ и друг, надежный партнер по сцене. Он был примером и как глава большой семьи - муж, отец, дедушка. Анатолий Александрович, дорогой! Нам будет не хватать Вас, - пишут коллеги артиста на странице Алтайского краевого театра драмы в социальных сетях.

Анатолий Кирков был любимцем публики. В театре он сыграл более 80 ролей. Несколько раз снимался в кино. Один из самых известных фильмов с его участием - "Ермак", где Кирков создал яркий образ остяцкого князя Ечигея, друга и сподвижника главного героя в фильме.

Прощание с артистом состоится 29 августа.