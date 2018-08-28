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28.08.2018 15:57
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Александр Бурков показал президенту отреставрированный омский проспект

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Визит президента России Владимира Путина в Омск состоялся в рамках рабочей поездки в Сибирский федеральный округ. Глава государства прибыл в город из Новосибирска. Президент возложил цветы к новому памятнику народному артисту СССР Михаилу Ульянову - уроженцу Омской области, а также побывал на отреставрированном Любинском проспекте и провел совещание, посвященное социально-экономическим вопросам.
Фото: Правительство Омской области Фото: Правительство Омской области
Фото: Правительство Омской области
Фото: Сергей Мельников/ РГ
В Омске установили памятник Михаилу Ульянову

В городе на Иртыше Владимир Путин не был с 2003 года. Врио губернатора региона Александр Бурков рассказал руководителю страны, как меняется город, как преобразились отреставрированные памятники, центральная улица Ленина.

За счет "Газпрома" здесь проведена масштабная реконструкция. Были восстановлены старинные особняки, появилось современное освещение, отремонтировано дорожное полотно и тротуары. Фактически заново была проложена система отвода ливневых стоков, выполнено комплексное озеленение, в рамках которого высажено около пяти тысяч деревьев и кустарников.

В настоящее время реконструкция продолжается. Нынешней осенью строители введут в эксплуатацию капитально отремонтированный мост через Омь, который объединит исторический центр города с пешеходной зоной. Инженерное сооружение восстанавливается на средства бюджета Омской области.

Президент Владимир Путин, осматривая Любинский проспект, пообщался с омичами, ответил на их вопросы, отметил, что Омск меняется в лучшую сторону. В конце встречи Владимир Путин сфотографировался с горожанами и раздал автографы, в том числе расписался в дневниках школьников, пожелав им отличной учебы. Позже в правительстве Омской области прошло совещание, посвященное социально-экономическим вопросам.

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