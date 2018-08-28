Под Красноярском двое детей задохнулись в холодильнике

В Мотыгинском районе Красноярского края двое детей трех и четырех лет задохнулись в старом холодильнике. Трагедия произошла во время игры двоюродных братьев во дворе частной усадьбы, сообщает пресс-служба регионального СК.

По данным ведомства, мальчики играли без присмотра в дневное время. В одном из сараев они нашли старый неработающий холодильник "Мир" и залезли внутрь. Дверь захлопнулась - изнутри ее малыши открыть не сумели и задохнулись.

Хозяйка усадьбы обнаружила пропажу детей - своего сына и племянника - только в 8 часов вечера. Не найдя их самостоятельно, вызвала участкового. Полицейский сразу же обратил внимание на старый холодильник, где тела детей и были обнаружены.

Сейчас следователи устанавливают все подробности происшествия. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье части 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум малолетним детям).