Президент не исключил усиления контроля за выбросами предприятий

О важности экологического контроля шла речь на встрече президента и врио губернатора Омской области. Глава государства не исключил упрощения доступа властей на предприятия с проверками - при превышении предельной концентрации вредных веществ. Еще Владимир Путин похвалил областную программу субсидирования ставок по ипотеке.

Александр Бурков попросил поддержать соответствующие экологические поправки. "Приезжаем, а на предприятие попасть не можем: согласно федеральному законодательству, сначала уведомление, через прокуратуру, и мы попадаем в лучшем случае на предприятие через сутки-двое, соответственно, за двое суток можно любые хвосты почистить", - посетовал он. Исключением Бурков назвал Омский НПЗ, который открыл свои двери для властей после выброса в 2017 году.

"Сегодня ведем переговоры с 20 предприятиями, идет очень сложно - чтобы был свободный доступ со стороны нашего министерства природных ресурсов. Мы попросили бы вашей поддержки: Омская область будет вносить законопроект, чтобы на федеральном уровне упростить доступ на предприятия с проверками - как только есть превышение предельно допустимой концентрации тех или иных вредных веществ, а у нас их 265, которые выбрасываются в атмосферу", - пояснил докладчик.

"Давайте подумаем", - отреагировал президент, подчеркнув важность экологического контроля. Владимир Путин заметил, что по инициативе врио губернатора создан Центр экологического мониторинга в регионе. "Выявили уже, по-моему, в результате рейдов 90 с лишним случаев нарушений экологических требований", - констатировал он. Также Бурков рассказал о работе экранов со световой картой экологического благополучия: они позволяют сразу видеть происходящее в атмосфере.

Еще врио главы региона попросил о поддержке в строительстве детской инфекционной больницы, техническом переоснащении и реконструкции онкологического и перинатального центров. Область уже подала заявки для участия в соответствующих нацпроектах.

Глава государства отметил, что в регионе выросли расходы на здравоохранение и образование. Благодаря этому началась закупка оборудования для поликлиник, рассказал собеседник. Также он упомянул программу строительства фельдшерско-акушерских пунктов и сообщил, что началась реконструкция 24 больниц и поликлиник, обновляется парк машин скорой помощи.

Среди проблем Бурков назвал низкий уровень доходов. Но майский указ по повышению зарплаты бюджетникам выполнен. "Сейчас приняли решение с 1 сентября увеличить на 5 процентов заработную плату педагогам и в средних образовательных учреждениях - 5 процентов именно оклада", - добавил он. И еще заверил, что по поручению президента в области сохранены все социальные выплаты и льготы.

Путин похвалил программу субсидирования ставок по ипотеке. По словам врио главы региона, объем выданных ипотечных кредитов за последнее время вырос более чем вдвое. "На начало года более трех тысяч квартир в Омске было не продано, поэтому мы создали собственную программу поддержки ипотечного кредитования за счет того, что предусмотрели 360 миллионов рублей в областном бюджете на компенсацию разницы между банковским кредитом и льготным, чтобы люди могли получать не более 6 процентов", - сказал по ипотечную ставку Бурков. Есть уже более 2 тысяч заявок.

"Хорошая программа", - оценил президент. Еще врио главы региона рассказал об обеспечении села квалифицированными кадрами. Благодаря федеральной поддержке размер подъемных при переезде врачей и фельдшеров составляют, соответственно, один миллион и полмиллиона рублей. При этом он посетовал, что "они приезжают туда на три года, а квартиру покупают в Омске... и ждут, когда вернутся из сельской местности". Бурков считает, что нужно строить муниципальное жилье на селе. "Поэтому мы в области с 2019 года такую программу вводим, мы считаем, что это ключевая вещь, которая может обеспечить молодыми специалистами не только бюджетную сферу, но и АПК", - уточнил он. "А квартиру в Омске детям оставят", - пошутил Путин.

Еще докладчик рассказал, что около 30 процентов территории не обеспечено чистой питьевой водой (идет подвоз), и посетовал на отсутствие дорог. "Мы сейчас создаем систему весового контроля, чего раньше не было, и начинаем уже надзор за строительством дорог - кроме государственного контроля мы создали дорожный общественный контроль", - заметил он.

Кроме того, Бурков сообщил, что сегодня в области свыше 300 миллиардов рублей инвестиций, в основном это предприятия нефтехимии.