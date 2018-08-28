Путин пообщался с жителями города Обь Новосибирской области

Президент России Владимир Путин во вторник после посещения новой школы в городе Обь Новосибирской области пообщался с местными жителями.

Одна из жительниц попросила главу государства построить в городе новый спорткомплекс, так как детям и взрослым далеко ездить в Новосибирск​​​, сообщает РИА Новости. На это Путин ответил, что строительство нового спортивного комплекса как раз запланировано властями региона неподалеку от новой школы.

"Большой будет комплекс?", - поинтересовался он у врио губернатора Андрея Травникова. Тот сообщил президенту и жителям, что планируется построить два полноценных корпуса, где будут борцовские, гимнастические и другие спортзалы.

"Здесь школа уже с хорошей спортивной базой и отдельно еще будет", - добавил Путин.

Также к главе государства обратилась многодетная мать, которая не может получить подходящее жилье. "Говорят, что я не имею права", - пожаловалась она. "Давайте вместе с губернатором еще раз посмотрим, если чего-то для решения не хватает...", - сказал Путин. Травников в свою очередь заверил, что проблема будет решена.

Еще одна местная жительница поблагодарила президента и сообщила, что после пожара восемь лет оставалась без своего жилья, однако после обращения к главе государства вопрос был решен через две недели. "Дай бог, чтобы в этой квартире было все хорошо", - ответил ей Путин.

Спонтанная встреча с президентом закончилась благодарностями. Люди скандировали: "Спасибо!". "Вам большое спасибо!", - сказал глава государства.