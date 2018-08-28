Шойгу рассказал о новых военных учебных центрах и учениях "Восток-2018"

Студенты Хакасского госуниверситета смогут пройти военную подготовку без отрыва от учебы и в звании рядовых и сержантов уволиться в запас, минуя солдатскую службу. Такую форму выпуска резервистов предусматривает соглашение, которое во вторник в Абакане подписали министр обороны Сергей Шойгу, глава республики Виктор Зимин, ректор университета Татьяна Краснова и исполняющий обязанности руководителя Сибирского федерального университета Владимир Колмаков.

Позже на встрече с главами местных вузов Шойгу напомнил, что существует несколько вариантов военной подготовки студентов. Все они учитывают как интересы выпускников, так и запросы Вооруженных сил. К примеру, часть молодых людей предпочли призывной службе профессиональный контракт с армией. За последние три года, по словам министра, этот путь выбрали около17,5 тыс. парней. Наиболее талантливых выпускников - добровольцев по конкурсу набрали в научные роты, которые сейчас имеются во всех видах и родах войск. Спрос на такую службу очень высок - 25 человек на место. Следующим шагом стало создание в армии научно-производственных рот, которые, по оценке Шойгу, также хорошо себя зарекомендовали.

А недавно по предложению Минобороны было решено объединить военные кафедры и факультеты гражданских вузов в военные учебные центры. На встрече в Абакане статс-секретарь оборонного ведомства Николай Панков пообещал ректорам, что армейское руководство поможет им методическими рекомендациями: как правильно формировать такие центры, каких командиров и преподавателей подбирать для работы со студентами и т.д.

В качестве примера новой военно-образовательной практики статс-секретарь сослался на Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 580 студентов которого уже прошли армейский курс в Военной академии материально-технического обеспечения.

Панков рассказал и о другой новации - возможности получить армейскую специальность студентами вузов без профильных структур. Военную подготовку для них организуют в учебных заведениях с соответствующей образовательной базой. Именно так сейчас происходит с 450 парнями в Саратове. Там будущим юристам преподают армейские дисциплины в местном техническом университете им. Ю.А. Гагарина. А если говорить в целом, то подготовку по 155 военно-учетным специальностям осуществляют уже 87 гражданских вузов страны. В общей сложности ее проходят более 60 тыс. студентов. В следующем году количество подобных институтов и университетов может вырасти до 93, в том числе за счет Сибирского региона. Более того, Минобороны готово рассматривать новые идеи и инициативы по военной подготовке студентов.

Как раз одну такую инициативу Панков высказал в Абакане Сергею Шойгу. Стас-секретарь предложил министру специальным приказом определить по каждому вузу, по каждому военному учебному центру перечень армейских и флотских специальностей, по которым в институтах и университетах будут обучать девушек. Шойгу с такой постановкой вопроса согласился, тем более что, по его признанию, в Минобороны ежегодно приходит сотни писем и запросов от представительниц слабого пола, готовых и желающих заниматься военным делом. "Мы сделаем все, чтобы они также могли пройти военную подготовку, - пообещал министр и тут же уточнил. - Естественно, не по всем специальностям. Нужно до конца сентября определить, какие профессии нам нужны и какие профессии доступны для девушек".

А вот другое предложение Шойгу - организовать на полигоне в Хакасии центр для военных сборов студентов - дополнительной проработки, похоже, не требует. "Тут есть станция Оросительная, недалеко озеро Красное. Там большой танковый полигон. Надо посмотреть на него как на возможный учебный центр", - обратился министр к командующему Центральным военным округом Александру Лапину. Между прочим, на этом самом полигоне выпускник военной кафедры Красноярского политеха Сергей Шойгу когда-то учился стрелять и водить боевые машины. И сейчас, будучи министром обороны, он уверен: студентам на "военке" нужно давать больше практики, а для этого необходима современная учебно-материальная база.

На встрече с журналистами Шойгу рассказал о предстоящих в сентябре стратегических учениях "Восток-2018". Министр назвал эти маневры крупнейшими в новейшей истории России. Там задействуют около 300 тыс. военнослужащих, более тысячи самолетов и вертолетов, корабли и подлодки Тихоокеанского и Северного флотов, практически полностью Воздушно-десантные войска. "Представьте, что одновременно в движении, в работе находятся 36 тысяч единиц военной техники - это танки, БТР, БМП, и все это, естественно, проверяется в условиях максимально приближенных к боевым", - отметил глава Минобороны.

Высказался он и о ситуации в Сирии. Там на особом контроле у наших военных две проблемы - мирное урегулирование в зоне деэскалации Идлиб, где сейчас идут непростые переговоры с лидерами группировок и шейхами. И возвращение в Сирию беженцев. По оценке Шойгу, восстановление жилья и инфраструктуры создало условия для того, чтобы домой вернулись примерно миллион граждан этой страны. Обстановка в Сирии с каждым днем все больше стабилизируется, поэтому у министра вызывает, мягко говоря, недоумение позиция некоторых западных политиков. Вместо того чтобы помогать возвращению беженцев, они выдвигают все новые и новые условия для их отправки домой. А еще Шойгу признался, что его очень удивило количество оружия, которое уставшие от войны боевики передают правительственным войскам. "Были дни, когда сдавали по пять, по семь танков, артиллерийские установки, системы залпового огня. Причем для понимания - это не единицы, это тысячи", - сказал Шойгу.