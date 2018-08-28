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28.08.2018 11:52
Проект: В регионах

В Новосибирске реконструируют Монумент Славы

Реконструкция мемориала "Монумент Славы" и благоустройство сквера возле него должны быть завершены к 9 мая 2020 года, когда вся страна будет отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Об этом заявил мэр Анатолий Локоть в ходе презентации дизайн-проекта обустройства Сквера Славы.
Анатолий Локоть: Мы должны сохранить традиции, заложенные нашими предшественниками. Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска Анатолий Локоть: Мы должны сохранить традиции, заложенные нашими предшественниками. Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска
Анатолий Локоть: Мы должны сохранить традиции, заложенные нашими предшественниками. Фото: Пресс-центр мэрии Новосибирска

Благоустройство общественных пространств и создание зеленых зон - один из приоритетов развития Новосибирска, обозначенных мэром города Анатолием Локтем на ближайшие годы.

Глава города напомнил, что сквер возле Монумента Славы стал победителем рейтингового голосования, на котором жители выбирали приоритетные для благоустройства территории. Объект включён в муниципальную программу "Формирование современной городской среды" на 2018-2022 гг. с реализацией работ в 2019 году. После голосования студентами и профессорами НГУАДИ была разработана концепция благоустройства территории Сквера Славы. Для подготовки проектно-сметной документации дизайн-проект нуждался в профессиональной проработке и детализации, что было возложено на МУП "УЗСПТС" и архитектурную мастерскую "Адаптик-А". В ходе работы были проведены рабочие встречи с горожанами. Теперь доработанный дизайн-проект представили мэру Новосибирска Анатолию Локтю.

"Идея восстановления Монумента Славы обсуждается давно, актуальность этого вопроса очевидна, потому что памятник с каждым годом ветшает. Мы частично ремонтировали территорию, но необходимо подходить к этому вопросу комплексно, - отметил мэр Анатолий Локоть. - Ремонтировать памятник целиком за счет федеральной программы нельзя, эти средства направляются только на благоустройство сквера, поэтому достигнута договоренность с временно исполняющим обязанности губернатора Андреем Травниковым о том, что это будет общая программа города и области - восстановление памятника к 75-летию Победы. Наша задача - спланировать работу таким образом, чтобы в короткое время реализовать проект".

По словам директора архитектурной мастерской ООО "Адаптик-А" Игоря Карнаухова, разработанный проект предполагает сохранение исторического значения данной территории. "Сквер останется мемориальным, но с новым наполнением, - рассказал Игорь Карнаухов. - Здесь будут сохранены существующие зеленые насаждения, памятники, частично дорожная сеть. При этом планируется обновить систему освещения, звукового оповещения, видеонаблюдения, обустройство новых малых архитектурных форм и ландшафтных композиций". Кроме того, по проекту в сквере появятся новые лавочки, светильники, урны, навигация. Детская площадка будет сохранена и модернизирована, а вот от спортивных площадок решено отказаться. Также запланировано строительство нового туалета.

Мэр Анатолий Локоть подчеркнул, что при благоустройстве сквера необходимо использовать самые современные материалы - долговечные, износостойкие, чтобы круглогодично здесь могла работать уборочная техника, не нанося урон покрытию. Кроме того, глава города поручил департаменту земельных и имущественных отношений мэрии проработать вопрос об изъятии земли, на которой сегодня расположено кафе, для нужд муниципалитета.

"Мы должны сохранить традиции, которые заложены нашими предшественниками, но при этом по-новому подходить к благоустройству одного из самых любимых новосибирцами мест. Это нужно делать деликатно. Наша цель - обустроить пространство так, чтобы людям здесь было удобно гулять, отдыхать, чтобы сквер был доступен для инвалидов. На мой взгляд, перенасыщать территорию больше нельзя, там достаточно памятников, развивать территорию нужно в рамках сложившихся объектов. Времени мало, а сделать нужно красиво и комфортно для всех жителей Новосибирска", - резюмировал мэр Анатолий Локоть.

Дизайн-проект благоустройства Сквера Славы размещен на портале "Зеленый Новосибирск".

 

Пресс-релиз предоставлен пресс-центром мэрии Новосибирска

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