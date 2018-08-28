В вузах подготовят солдат без отрыва от учебы

Студенты в Хакасии смогут пройти военную подготовку без отрыва от учебы и в звании рядовых или сержантов уволиться в запас, минуя солдатскую службу. Такую форму выпуска резервистов предусматривает соглашение, которое в Абакане министр обороны Сергей Шойгу и глава республики Виктор Зимин подписали с ректорами местных университетов.

В Абакане Сергей Шойгу прошелся по новому военному городку и пообщался с его жителями. Фото: Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

Позже на встрече с руководством вузов Шойгу напомнил несколько вариантов военной подготовки студентов. Все они учитывают и интересы выпускников, и запросы Вооруженных сил. К примеру, часть молодых людей предпочитают призыву в армию профессиональную службу. За последние три года, по словам министра, этот путь выбрали около 17,5 тыс. парней. Наиболее талантливых выпускников-добровольцев по конкурсу набрали в научные роты, которые имеются во всех видах и родах войск. Спрос на такую службу очень высок - 25 человек на место. Следующим шагом стало создание в армии научно-производственных рот, которые также хорошо себя зарекомендовали.

Подготовка по 155 военно-учетным специальностям сейчас организована в 87 гражданских вузах страны

А недавно по предложению минобороны было решено объединить военные кафедры и факультеты гражданских вузов в военные учебные центры. На встрече в Абакане статс-секретарь оборонного ведомства Николай Панков пообещал ректорам, что армейское руководство поможет им методическими рекомендациями: как правильно создавать такие центры, каких командиров и преподавателей подбирать для работы со студентами и т.д.

В качестве примера военно-образовательной практики Панков сослался на Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 580 студентов которого прошли подготовку в Военной академии материально-технического обеспечения.

Панков рассказал и о другой новации - возможности получить армейскую специальность студентами вузов без профильных структур. Военную подготовку для них организуют в учебных заведениях с соответствующей образовательной базой. Именно так сейчас происходит с 450 парнями в Саратове. Там будущим юристам преподают армейские дисциплины в местном техническом университете.

А если говорить в целом, то подготовку по 155 военно-учетным специальностям осуществляют уже 87 вузов страны. В общей сложности ее проходят более 60 тысяч студентов. В следующем году количество подобных вузов может вырасти до 93, в том числе за счет Сибирского региона. Более того, минобороны готово рассматривать новые идеи и инициативы по военному обучению студентов.

Одну такую инициативу Панков высказал в Абакане Сергею Шойгу. Статс-секретарь предложил министру приказом определить по каждому вузу и военному учебному центру перечень армейских и флотских специальностей, которые разрешать осваивать студенткам. Шойгу с инициативой согласился, тем более что, по его признанию, в минобороны ежегодно приходит сотни писем от девушек, желающих заниматься военным делом. "Мы сделаем все, чтобы они также могли пройти военную подготовку, - пообещал министр и уточнил. - Естественно, не по всем специальностям. Нужно до конца сентября определить, какие профессии нам нужны и какие доступны для девушек".

Другое предложение Шойгу - организовать на полигоне в Хакасии центр для военных сборов студентов - особой проработки не требует. "Тут есть станция Оросительная, недалеко озеро Красное. Там большой танковый полигон. Надо посмотреть на него как на возможный учебный центр", - обратился министр к командующему Центральным военным округом Александру Лапину. На этом самом полигоне выпускник Красноярского политеха Сергей Шойгу когда-то учился стрелять и водить боевые машины. И сейчас будучи министром обороны он уверен: студентам на "военке" нужно давать больше практики, а для этого необходима современная учебно-материальная база.