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28.08.2018 05:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Забайкалье неизвестные напали на воинский эшелон

Текст: Оксана Грибанова

На станции Петровский Завод в Забайкальском крае во время нападения неизвестных на воинский эшелон часовой застрелил человека. Еще трое людей - ранены, пояснили в Восточном военном округе.

Солдатам начинают выдавать электронные планшеты

В пресс-службе уточнили, что нападающие никак не отреагировали на "предупредительный выстрел в воздух". Поэтому часовой, действуя четко в рамках положения Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил РФ, начал стрелять.

Известно, что все нападавшие - местные жители, у которых произошел конфликт с военными в одном из привокзальных кафе, передает РИА Новости.

В результате разъяренные жители станции Петровский Завод из-за личной неприязни попытались напасть на эшелон.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Забайкальский край
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