В Забайкалье неизвестные напали на воинский эшелон

На станции Петровский Завод в Забайкальском крае во время нападения неизвестных на воинский эшелон часовой застрелил человека. Еще трое людей - ранены, пояснили в Восточном военном округе.

В пресс-службе уточнили, что нападающие никак не отреагировали на "предупредительный выстрел в воздух". Поэтому часовой, действуя четко в рамках положения Устава гарнизонной и караульной службы Вооруженных сил РФ, начал стрелять.

Известно, что все нападавшие - местные жители, у которых произошел конфликт с военными в одном из привокзальных кафе, передает РИА Новости.

В результате разъяренные жители станции Петровский Завод из-за личной неприязни попытались напасть на эшелон.