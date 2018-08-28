Найдены родные погибшей в 1987 году на Эльбрусе альпинистки

Следователи из Карачаево-Черкесии установили родных Елены Базыкиной, которая погибла при восхождении на Эльбрус в мае 1987 года. В ближайшее время тело альпинистки будет передано им для погребения.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены родные погибшей более 30 лет назад альпинистки. К сожалению, родители Елены Базыкиной умерли и похоронены на Хованском кладбище в Москве, но нашлись двоюродные сестры, - сообщили "РГ" в пресс-службе регионального управления СК России.

В ближайшее время одна из сестер прибудет в Черкесск. После оформления юридических процедур тело погибшей альпинистки будет передано для погребения. Предполагается, что ее похоронят вместе с родителями.

Напомним, что 23 августа на высоте 3800 метров неподалеку от морены ледника Уллу-Чиран туристы из Владимира нашли тело альпинистки. В рюкзаке погибшей были найдены хорошо сохранившиеся деньги, бумаги и документы. С их помощью была установлена личность Елены Базыкиной. Она входила в состав пятерки альпинистов Ленинского клуба туристов Москвы, которые пропали без вести летом 1987 года. Теперь известно, что группа альпинистов погибла, попав в снежную лавину во время ночевки на плато.