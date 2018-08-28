Верховный суд Карачаево-Черкесской Республики рассмотрел кассационную жалобу Валентины Будниковой по делу о гибели ее дочери Юлии и Александра Пушечкина, друга Юли. И ничего по сути не решил.

Громкое уголовное дело длится с 2013 года, в нем уже 16 томов. Газета писала об этой страшной трагедии, случившейся в Домбае (См. "РГ", "Баня по-черному убивает" от 16.12.2015 года). Молодые люди погибли в сауне гостиницы "Фотон" буквально за пару минут. Как установила медэкспертиза, причиной стал угарный газ. Юля и Саша сделали несколько вдохов и получили сильнейшее отравление, отек легких и мозга. Концентрация карбоксигемоглобина, соединения угарного газа и гемоглобина, в крови погибших огромная. У ребят не было никаких шансов.

Ни суд, ни прокуратура в КЧР не предприняли ничего, чтобы следственные органы начали работу по установлению виновного

Под суд попал хозяин гостиницы Альберт Дотдаев. Его обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух человек". Именно в подвале его гостиницы находилась сауна, через стену от нее - котельная с тремя котлами, работающими на дизельном топливе. Кстати, в проектно-сметной документации сауны нет вообще, а котельная расположена в отдельном здании. Так и должно быть по всем правилам, но в реальности-то было совсем иначе. Хотя акт приема в эксплуатацию комиссией подписан. А дальше все по Чехову, по принципу ружью на стене, которое когда-нибудь обязательно выстрелит. Только тут нарушение всех мыслимых строительных норм и правил безопасности привело к тому, что сауна вдруг стала газовой камерой для молодых людей.

Но Альберт Дотдаев не только владелец гостиницы, а человек не бедный, в республике известный, бывший депутат Карачаевской гордумы, удачливый коммерсант. И начались чудеса в решете. Адвокаты Дотдаева выдвинули фантастическую версию, противоречащую элементарным законам химии: газ появился в сауне, потому что кто-то из молодых плеснул пиво на раскаленные камни. Однако в Центре судебной экспертологии имени Буринского рассчитали, что смертельной концентрации газа можно было бы достичь только в том случае, если бы на камни вылили 39 264 бутылки, да и то при огромном давлении и температуре. Зато осмотр дымоходов, системы вентиляции, забитой сажей и копотью, и стен в сауне и котельной дал более реалистичный вывод: газ шел из котельной. Однако несмотря на все представленные доказательства, 22 января 2016 года, а затем 9 января 2017 года городской суд Карачаевска вынес Альберту Дотдаеву оправдательный приговор с формулировкой "за отсутствием в действиях Дотдаева состава преступления".

Мама Юлии и родственники Александра Пушечкина смириться с этим беспределом не могли. В конце концов апелляционная коллегия вынесла новый приговор. Но чудеса продолжались. Дотдаев опять оправдан, но с другой формулировкой - "непричастность к преступлению".

Происходит то, что иначе как издевательством над убитой горем матерью Юлии не назовешь

Выходит, преступление все-таки было. Но простой вопрос: кто тогда его совершил? Представим себе, что хозяин гостиницы ни сном ни духом не ведал, что у него в здании есть сауна рядом с котельной. А члены комиссии, что подписали акт приемки здания с нарушением всех мыслимых строительных норм и правил безопасности? Они тоже ни при чем? Или теперь у нас в стране богатый всегда прав?

Валентина Будникова обратилась в Верховный суд РФ. Дело изучали более четырех месяцев и возвратили в КЧР с формулировкой "следует признать сомнительными выводы апелляционной инстанции о непричастности Дотдаева к совершению преступления".

Иначе как издевательством над убитой горем матерью Юлии (мама Александра умерла в прошлом году, не дождавшись справедливости) не назовешь. Верховный суд КЧР назначил рассмотрение дела за пределами годичного срока, предусмотренного законом для ухудшения положения оправданного. В результате жалобу Будниковой удовлетворили частично. Приговор первой инстанции, в котором Дотдаев оправдан за отсутствием в его действиях состава преступления, отменен. А приговор, где утверждается, что Дотдаев не причастен к совершенному преступлению, передан на новое рассмотрение. Хватит ли сил у Валентины Будниковой бороться с правовым беспределом?

Мы дозвонились в гостиницу "Фотон", чтобы узнать, работает ли сейчас злосчастная сауна. "Зачем выясняете? Нашей вины там не было. Я не знаю, что вам желтые газеты написали", - ответил нам сотрудник отеля. К слову, ни сам Дотдаев, ни кто-либо из его окружения до сих пор не выразили ни слова соболезнования матери и близким погибших!

Комментарий

Надежда Молчанова, адвокат:

- Несмотря на то что Верховный суд РФ установил незаконность приговора, надеяться на справедливое наказание не приходится. Пока уголовное дело "ходило" по инстанциям, истек годичный срок, по истечении которого нельзя ухудшать положение оправданного. Я полагаю, что законодательство здесь несовершенно. Почему правоохранители тянули время? Апелляционный суд КЧР признал, что преступление было совершено. Но за прошедший после этого год ни суд, ни прокуратура в КЧР не предприняли ничего, чтобы следственные органы начали работу по установлению виновного. Мы вынуждены будем обращаться в Генеральную прокуратуру РФ и в Конституционный суд РФ, поскольку, с моей точки зрения, не может соответствовать Конституции РФ закон, устанавливающий освобождение от заслуженного наказания преступника только потому, что истек годичный срок.