Турист из Липецка спас тонувших в Каспийском море девочек

Денис Кожевников из Липецкой области стал самой обсуждаемой персоной недели в Дагестане. Жители республики восхищаются поступком мужчины, который спас двух школьниц.

Денис вместе с женой отдыхал на дагестанском побережье Каспийского моря. Отпуск заканчивался, на следующий день пора было собираться домой.

И вдруг раздались крики о помощи - двух девочек стало уносить течением от берега. Ни минуты не раздумывая, Денис бросился в воду. Плыть пришлось далеко. Он доставил на берег первую девочку и сразу поплыл за второй. Малышка кричала от страха и вцепилась в своего спасителя. Мужчина уже выбился из сил, но продолжал грести к берегу, ближе к которому он увидел подбежавших на помощь людей, и старался как можно быстрее вытолкнуть девочку подальше от морской пучины.

Как только ребенка вынули из воды, казалось, можно было вздохнуть спокойно. Но силы уже начали покидать Дениса, и его самого течением стало уносить от берега. Он позвал на помощь, и отдыхающие на берегу мужчины вытащили из воды самого липчанина.

Спасенными оказались сестры восьми и 14 лет, приехавшие на выходные из Чечни искупаться в Каспийском море. Их мама не находила слов, чтобы поблагодарить Дениса за его поступок. Медики отвезли детей и их спасителя в больницу. Серьезная помощь им не понадобилась и вскоре их отпустили.

Сам Денис Кожевников оказался немногословен и даже отказывался фотографироваться и общаться с журналистами. В короткой беседе он лишь сказал, что на его месте так должен был поступить каждый мужчина.

По словам Дениса, в следующем году его семья планирует вновь приехать в Дагестан, где чета проводит свой отпуск уже несколько лет подряд.