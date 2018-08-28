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28.08.2018 17:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Дагестане арестован охранник экс-главы бюро медэкспертизы

Текст: Тимур Алиев (Дагестан)

Охранник, приходящийся родственником руководителю Главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомеда Махачева, подозревается в участии в преступном сообществе.

"Магомеднаби Гаирбеков проходит по уголовному делу, возбужденному в отношении руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы Магомеда Махачева и других работников учреждения", - рассказал "РГ" официальный представитель Следственного комитета Дагестана Егор Балашов.

Фото: depositphotos.com
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Как полагает следствие, Гаирбеков, будучи доверенным лицом Махачева, фактически являлся его личным охранником и исполнял его поручения, связанные с деятельностью преступного сообщества. По ходатайству следствия судом в отношении Гаирбекова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сам глава главного бюро медико-социальной экспертизы Дагестана Магомед Махачев был задержан сотрудниками силовых структур на территории Чеченской республики. Следствием установлено, что Махачев создал организованную преступную группу, выдававшую "липовые" инвалидности жителям Дагестана, не страдающим никакими заболеваниями.

В отношении него, а также других руководителей и сотрудников территориальных бюро медико-социальной экспертизы республики, было возбуждено уголовное дело по статьям 210 УК РФ (создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в нем), 290 УК РФ (получение взятки организованной группой),  292 (служебный подлог) и 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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