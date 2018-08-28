В Ингушетии появился первый центр по сжиганию биоотходов

В ингушском селе Экажево запустили первый в республике специализированный центр по сжиганию биологических отходов.

Его открытие приурочили к окончанию праздника Курбан-Байрам, так как после него у населения региона накопилось много биоотходов и, прежде всего, шкуры крупного и среднего рогатого скота.

Печь-крематорий рассчитана на сжигание полтонны отходов в день. На это требуется от пяти до шести часов.

Новая услуга востребована не только жителями самого Экажево, но и других сел и районов. В правительстве региона рассчитывают, что центры по сжиганию биологических отходов теперь появятся и в других населенных пунктах Ингушетии, снизив количество стихийных свалок, куда жители до сих пор выбрасывали шкуры животных и птичьи перья.