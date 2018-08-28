Верховный суд утвердил приговор террористу

Верховный суд РФ признал законным приговор уроженцу Дагестана Рамазану Рамазанову по уголовному делу о подготовке теракта в Ставрополе.

Рамазанов был осужден на 12 лет колонии строгого режима Северо-Кавказским окружным военным судом.

Следствием и судом было установлено, что Рамазанов разделял идеологию международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории РФ). И не просто разделял, а готовил теракт. Он приобретал и хранил огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и другие компоненты для изготовления самодельной бомбы. Фугас он планировал использовать для совершения теракта в местах массового скопления людей.

Сообщники Рамазанова были ликвидированы 21 апреля 2017 года при задержании сотрудниками спецслужб в Кочубеевском районе Ставропольского края. Тогда силовики попытались остановить возле хутора Усть-Невинский автомобиль "Лада Приора", но находившиеся в машине люди не подчинились и открыли автоматный огонь. Ответным огнем двое бандитов были уничтожены.

В ходе предварительного следствия было установлено, что с февраля по апрель 2017 года сообщники приобрели электродетонатор замедленного действия промышленного производства и аммиачную селитру. Фигуранты изготовили самодельное взрывное устройство осколочно-фугасного типа мощностью 800 грамм в тротиловом эквиваленте, замаскировав его под пакет с соком.