С 1 января 2019 года российские регионы должны перейти на новую систему обращения с отходами. Предполагается, что во всех субъектах РФ приступят к работе региональные операторы, которые будут управлять мусорными потоками на основании территориальных схем и региональных программ. К этому моменту минприроды России сформирует пул лучших практик сбора, сортировки и переработки отходов. Есть в планах федерального центра и разработка новых мер поддержки переработчиков вторсырья, и просветительские мероприятия, направленные на формирование культуры раздельного сбора мусора в стране.

Однако экологи опасаются, что в нынешнем своем виде "мусорная" реформа может негативно отразиться на рынке рециклинга, разрушив уже сформировавшиеся региональные практики. Ведь решения, которые способны развить или, наоборот, затормозить этот рынок, принимаются на уровне регионов. И далеко не всегда чиновники на местах делают выбор в пользу раздельного сбора.

Инициатива снизу

В Санкт-Петербурге, по словам экспертов, нет региональной программы в области обращения с отходами. Ее заменяет госпрограмма "Благоустройство и охрана окружающей среды", где не содержится никаких намеков на внедрение системы раздельного сбора отходов (РСО). Территориальная схема, разработанная в 2016 году, также не включает указаний о переходе к обязательной сортировке и переработке вторсырья.

- Недавно этот документ откорректировали, но и в новом варианте терсхемы раздельный сбор мусора упоминается только как данность. Авторы документа не пишут, что предстоит сделать, - делится информацией руководитель направления по взаимодействию с органами власти петербургского экологического движения "РазДельный Сбор" Анна Гаркуша. - Фактически о внедрении системы РСО говорится только в соглашении между петербургскими властями и нашим новым региональным оператором - городским унитарным предприятием. Но там все ограничивается одной фразой: предусмотрено поэтапное внедрение раздельного сбора мусора. То есть оператор может в 2019 году поставить один контейнер для раздельного сбора отходов, в 2020 году - два контейнера, и требование выполнит.

При этом в Санкт-Петербурге стараниями волонтеров и предпринимателей уже сформировалась система раздельного сбора отходов. Субъекты малого и среднего бизнеса договариваются с жильцами, управляющими компаниями и ТСЖ, устанавливают рядом с многоквартирными домами контейнеры для вторсырья, а потом продают пластик, макулатуру, стекло и другие отсортированные отходы переработчикам.

К примеру, индивидуальный предприниматель Елена Карасик занимается сбором вторсырья с июня 2015 года. В конце 2015-го она получила бюджетную субсидию и вложила деньги в контейнеры для РСО. В общей сложности Елена оборудовала такими контейнерами порядка 200 площадок в Петербурге и Ленобласти. Вторсырье отправляется на перерабатывающие заводы, с которыми у ИП заключены прямые договоры.

Общественники тоже развивают придомовой РСО. Кроме того, они несколько лет организуют ежемесячные акции по раздельному сбору отходов. В 2018-м экологическое движение "РазДельный Сбор" даже получило грант Фонда президентских грантов на проведение этих мероприятий.

Кто хозяин мусора?

Однако уже в следующем году проекты, связанные с развитием придомового РСО, могут оказаться под угрозой закрытия. Федеральное законодательство позволяет региональному оператору запретить другим компаниям выстраивать на контейнерных площадках систему раздельного сбора твердых коммунальных отходов (ТКО).

Если это произойдет, заготовителям вторсырья придется искать обходные пути. К примеру, доказывать с помощью паспортов отходов и протоколов биотестирования, что они собирают не ТКО, а отходы от использования товаров (ОИТ). Вот только накапливать это вторсырье обновленный федеральный закон "Об отходах производства и потребления", который вступил в силу в начале 2018-го и ввел в понятийный аппарат термин "ОИТ", позволяет лишь вне контейнерных площадок.

- Исправить ситуацию без дополнительных поправок в ФЗ "Об отходах производства и потребления", на мой взгляд, не получится, - продолжает Анна Гаркуша. - Необходимо, чтобы поэтапный переход к раздельному сбору и переработке вторсырья стал обязательным для всех субъектов РФ. А региональные операторы должны получать деньги не за обработку определенного количества отходов, как это происходит сейчас, а за достижение целевых показателей. Таких, как доля раздельно собранных по фракциям и переработанных отходов, доля площадок, оборудованных контейнерами для раздельного сбора ТКО, и так далее.

Петербургские и ленинградские власти запросили у Елены Карасик информацию об инфраструктуре РСО, которую она создала. Предприниматель рассчитывает, что региональные операторы одобрят хотя бы действующие контейнеры для сбора вторсырья. В противном случае социально ориентированный проект, в который уже вложено несколько миллионов рублей, придется сворачивать.

- Не знаю, получится ли в следующем году расширяться, но очень надеюсь, что площадок не станет меньше, - говорит предприниматель. - Я начала заниматься этим бизнесом, чтобы спасти хоть какую-то часть полезного вторсырья от гниения на полигонах. И объемы отходов, отправленных на переработку, растут. В конце 2017 года я ежемесячно собирала 12 тонн отходов, сейчас - уже 30 тонн. Будет абсурдом, если в рамках реформы, призванной решить мусорные проблемы нашей страны, эти отходы опять попадут на свалку.

Переработчиков вписали в программу

В Калининградской области региональную программу в области обращения с отходами утвердили два месяца назад. Целевые показатели, связанные с развитием системы РСО, в этом документе есть. Так, доля твердых коммунальных отходов, превратившихся во вторичное сырье на контейнерных площадках, должна увеличиться в регионе с текущих трех процентов до 10 процентов к 2025 году.

Региональным оператором стало новое государственное предприятие Калининградской области. При этом в калининградской нормативно-правовой базе прописана роль действующих игроков рынка рециклинга, которых наделили статусом операторов по обращению с отходами.

- Как мы будем взаимодействовать с региональным оператором, пока неизвестно, но заинтересованность со стороны и областных властей, и нового госпредприятия есть, - комментирует ситуацию председатель регионального союза переработчиков отходов Калининградской области Святослав Лавриненко. - Областное министерство природных ресурсов и экологии запросило информацию об объемах отходов, которые мы можем обработать. Правда, многие члены нашего союза пока опасаются заявлять конкретные цифры из-за таможенных проблем, с которыми столкнулся калининградский рынок рециклинга. Новый таможенный кодекс Евразийского экономического союза обязал нас подтверждать евразийский статус продукции, произведенной из вторсырья, либо платить за нее таможенные пошлины и НДС. Но в любом случае работа идет. Думаю, в следующем году начнем оттачивать механизмы взаимодействия с региональным оператором.

Ставка на экосбор

Параллельно калининградские переработчики отходов надеются получить господдержку за счет экологического сбора. Речь идет о новом обязательстве, возникшем у производителей и импортеров товаров, подлежащих утилизации. Они должны либо отчитываться в обработке своих отходов, либо перечислять сбор в федеральный бюджет. Новые поступления распределяются между субъектами РФ, которые в свою очередь могут направить эти деньги на создание объектов по обращению с отходами. В текущем году 15 регионам достанется миллиард рублей на строительство 22 комплексов. В следующем году говорится о 34 объектах в 18 регионах.

Компания, которую возглавляет Святослав Лавриненко, подала заявку на получение субсидии за счет средств экосбора в 2020 году. Деньги, если их удастся привлечь, пойдут на развитие комплекса по переработке батареек.

Эта линия, первая в СЗФО, начала функционировать в Калининградской области в конце прошлого года. С тех пор здесь переработали порядка четырех тонн источников питания.

- Мы добываем из батареек цинк и совершенствуем технологию, чтобы получать также графит и марганец, - продолжает Святослав Лавриненко. - Но этот проект имеет отрицательную экономику, все работы и исследования оплачиваются за счет другого моего бизнеса, производства строительных материалов из отходов мягких кровель и полимеров. Поэтому надеюсь, что нашу заявку утвердят. Господдержка позволит, в том числе, увеличить глубину переработки.

Размер самого экологического сбора, по мнению Анны Гаркуши, необходимо увеличить. Пока он не стимулирует производителей и импортеров товаров обращаться к игрокам рынка рециклинга - дешевле заплатить деньги государству.

- Ставка сбора за одну тонну, к примеру, ПЭТ-отходов - 3,8 тысячи рублей. А реальные затраты на создание инфраструктуры, транспортировку и досортировку составляют для ПЭТ в среднем 15-16 тысяч рублей за тонну. Если считать с утилизацией, получится еще дороже. Необходимо приблизить друг к другу эти показатели, - подводит итог Анна Гаркуша.