ФАС назвала рекламу с маленькой грудью оскорбительной

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по Архангельской области признала рекламу одного из застройщиков в регионе ненадлежащей и нарушающей требования закона о рекламе.

Соответствующее решение размещено на сайте ФАС.

Речь идет о рекламном баннере с изображением женщины, которая измеряет объем своей груди сантиметром. Подпись была такой: "У нас маленькие цены и много комплексов…".

В ФАС поступило обращение по поводу этой рекламы. Заявитель назвал ее сексистской и основанной на эксплуатации женского тела.

Экспертный совет ФАС обращение рассмотрел и согласился с заявителем.

В материалах ФАС написано: "Члены Экспертного совета посчитали, что данная реклама указывает на физические недостатки у женщин (маленькая грудь). Реклама содержит оскорбительный образ в отношении женского пола, что противоречит требованиям ч. 6 ст. 5 ФЗ "О рекламе".