В канун учебного года покупкой школьной формы для ребенка озабочены не только родители. Целая плеяда контролирующих организаций следит за тем, чтобы качество и безопасность школьных товаров были на высоте.

Проверь документы

Наталья Латохина 1 сентября отправит в школу двух сыновей, 8 и 13 лет. Одежду мальчикам она покупала в торговом центре, расположенном неподалеку от дома. Выбирала не то, что подешевле, а сообразуясь с ярлыками, вшитыми в изделие.

- На самом деле для безопасности изделия надо еще проверить соответствие ярлыка бумажной этикетке - если в них есть расхождения, это повод насторожиться, - советует заместитель руководителя Российской системы качества Мария Сапунцова.

По санитарным нормам и правилам, ткани, из которых производится школьная одежда для детей, должны на 45 процентов содержать натуральные волокна (хлопок, лен, шерсть). В противном случае школьник, находящийся в своей форме 5-6 часов в день, будет ощущать себя "укутанным в полиэтилен", что для детского организма чрезвычайно вредно: это может привести к аллергии, перегреву и последующему переохлаждению, а следовательно - к простудным заболеваниям.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу даже разместило на своем сайте специальные советы родителям, как правильно выбирать школьную форму. Однако не все мамы, прежде чем отправляться за покупками, исследуют этот сайт.

- Строго говоря, родителям надо бы, прежде чем покупать брюки, платье или сорочку для ребенка, проверить, насколько данные в этикетке и ярлыке соответствуют сертификату этого товара или декларации соответствия - эти документы по требованию покупателя обязан предъявить продавец любой торговой точки, - подчеркнул начальник отдела Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Лидия Яковлева.

Зайди на сайт

Вообще проверки на предмет безопасности школьной формы ведомство проводит регулярно. Федеральная служба Роспотребнадзора даже создала специальный информационный ресурс защиты прав потребителя: на этом портале выложены данные обо всех некачественных товарах, которые не следует приобретать.

Специальный реестр товаров, удовлетворяющих всем СанПиНам, публикует и санкт-петербургский "Центр контроля качества товаров, работ и услуг".

- Этот реестр гарантирует безопасность, - заверил директор центра Александр Засядь-Волк.

Однако Наталья Латохина, как, наверное, и тысячи других мам, не обшаривает предварительно официальные сайты, не изучает придирчиво всю товарную документацию, прежде чем купить детям форму.

- Разумеется, нет, - признается она. - Я вообще впервые об этом ресурсе слышу. Но даже если бы и знала о нем, все равно вряд ли стала бы так заморачиваться. И декларации соответствия не проверяла никогда. Утешаю себя тем, что покупаю одежду детям не на рынке, а в нормальном магазине: вряд ли там будут внаглую обманывать потребителей.

На самом деле ситуация с детскими товарами год от года улучшается, отмечают эксперты. По словам Марии Сапунцовой, детских товаров, изготовленных с нарушением СНИПов или не соответствующих требованиям безопасности, в этом году выявлено на 20 процентов меньше, чем в прошлом. Правда, и она признается: шить производители научились, а вот выбирать качественные и безопасные материалы - пока еще нет. Особенно это касается малых предприятий, на которых нет своих лабораторий исследования качества.

Косвенно подтверждают эту проблему и петербургские эксперты. По данным комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка, в Петербурге сегодня работают около 10 000 производителей верхней одежды. Многие ли из них шьют школьную форму, не знает никто: ведь специальной маркировки на подростковой одежде нет. Однако, по словам Александра Засядь-Волка, лишь три компании, которые шьют в Северной столице школьную форму, удостоены "Петербургской марки качества". Этот знак, уверяет эксперт, - серьезная гарантия высоких потребительских свойств товара.

Смотри на цену

Специалисты дают родителям еще один совет: при покупке школьной формы не стоит гнаться за дешевизной.

- Сарафан или брюки школьного размера, сшитые из правильной смесовой ткани, не могут стоить дешевле 1500 тысяч рублей, - утверждает Мария Сапунцова.

Мамы вздыхают: да уж знаем. По словам Наталья Латохиной, экипировка двух сыновей обошлась ей в этом году около 20 тысяч рублей (пиджак - 3500, брюки - 2000, сорочки, которых нужно не менее трех, - от 1100 до 1500, и все это - в двойном количестве). А если добавить к покупкам рюкзаки и обувь для сыновей, - выйдет еще столько же. При этом "Петростат", предоставляя средние розничные цены на отдельные школьные товары в Санкт-Петербурге, указывает: в июле брюки для школьника стоили 1518 рублей, сорочка для мальчика - 639, блузка для девочки - 1218 рублей, платье или сарафан - 2330, юбка - 1339. Выходит, рынок школьной одежды и впрямь наводнен дешевыми, а стало быть, небезопасными товарами для детей.

- Это не так, - успокаивают специалисты Роспотребнадзора. - В минувшем учебном году мы проводили большую плановую проверку розничной сети, в которой обследовали школьную форму 46 магазинов. Неудовлетворительных проб не было ни в одном.