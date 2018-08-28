Земля, на которой нет хозяина, зарастает сорняком. Такой несложный вывод сделали эксперты выставки-ярмарки "Агрорусь", которая закончила свою работу в Санкт-Петербурге. Однако ни локальные меры, ни краткосрочная целевая программа не способны искоренить существующую проблему.

Хотели как лучше

Известно, что еще полвека назад борщевик Сосновского, названный так в честь исследователя флоры Кавказа, культивировался в стране как силосное растение, привезенное с Кавказских гор. По некоторым данным, в конце 1940-х годов селекционер Петр Вавилов из Института биологии Коми АССР убедил руководство Всесоюзной академии сельскохозяйственных наук в том, что борщевик поможет восстановить после войны сельское хозяйство. Поэтому в 1947 году работу по его селекции начал ряд советских институтов. Еще в 80-х годах двадцатого века ученые отмечали, что урожайность борщевика в Ленобласти достигала 1528 центнера с гектара.

Впоследствии выяснилось, что растение легко проникает в естественные экосистемы, практически полностью разрушая их. Только в начале нового века растение было занесено в список сорных и опасных растений - "Черную книгу флоры Средней России", а с 2012 года исключено из достижений селекции. Однако было уже поздно - это "растение-агрессор" начало свое победоносное распространение по полям страны и заняло, по разным оценкам, примерно 30 процентов, или около 60 миллионов гектаров, сельхозугодий.

Сегодня в мире насчитывается 52 вида борщевика, при этом, полагает Кирилл Ткаченко, руководитель группы интродукции полезных растений и лаборатории семеноведения Ботанического сада Петра Великого Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН, "проблемы существуют только с двумя видами этого растения".

Правда, уничтожать его без пользы, по мнению эксперта, нерационально. Это растение имеет и определенный потенциал не только в качестве корма для животных из-за большого содержания полезных веществ (протеина, сахаров, витаминов и микроэлементов). Его активно используют в народной медицине в качестве антибактериального, антивирусного средства. По словам эксперта, ценными являются эфирные масла растения, а также мед. Из сорняка можно производить дешевый сахар, целлюлозу, топливо.

Борьба - бессмысленная или беспощадная?

В настоящее время существует множество видов борьбы с борщевиком, лучший из которых, как шутят эксперты, - это лопата. Однако если бы данный совет был так же эффективен, как и лаконичен, проблем у фермеров было бы гораздо меньше.

- Мы начинаем бороться с растением слишком поздно, когда семена уже созрели, - поясняет Кирилл Ткаченко. Тогда в ход идут гербициды и... именно с этого момента начинаются сложности, так как химические вещества помогают лишь на время. В лучшем случае - на несколько лет. Если пору цветения запустить, то семена растения будут распространяться любым возможным способом - в том числе и с помощью ближайшего водоема. Огромное количество - около 20 000 с одного растения - мелких и легких семян разносятся даже слабым ветром на многие километры. Как говорят ученые, это может происходить не только весной или летом, но и в непогоду зимой - по снежному насту.

Что же делать, чтобы победить "агрессора"? По словам экспертов, выкашивание или сжигание в данном случае не так эффективны, как обработка химией. Самый простой метод - выкапывание и вспашка, а также обрезание соцветий, но это требует обязательного и строгого соблюдения техники безопасности - борщевик может вызвать тяжелые ожоги кожи. Некоторые эксперты предлагают разводить против сорняка "биооружие" - борщевичную моль.

Еще один способ - вытеснение растения с помощью других культур. Например, топинамбура (который, кстати, тоже является "агрессором"), полагает Андрей Комаров, главный научный сотрудник Федерального государственного бюджетного научного учреждения "Агрофизический научно-исследовательский институт".

- Любые средства, которые применяются у нас, против борщевика не работают. Нужно выяснить то место в экосистеме, которое занимает "агрессор", и найти ему замену, - поясняет эксперт. Однако, чтобы вытеснить сорняк, необходимы исследования, а значит и финансирование, которое в настоящий момент не выделяется. Другими словами, нужны "не локальные мероприятия, а направленные боевые действия", в противном случае "все средства будут уходить впустую", уверен Комаров.

Поможем всем миром

Искоренить зло, полагают эксперты, можно только всем вместе. Недавно подмосковные депутаты в третьем чтении одобрили закон, который наделяет владельцев земельных участков обязанностью по уборке такого сорняка, как борщевик Сосновского. И вводит значительные штрафные санкции. Сейчас похожий документ разрабатывается и в Ленобласти, хотя ранее ученые уже выступали с подобной инициативой.

Более весомым решением проблемы стала бы федеральная целевая программа, уточняет Ольга Жиглова, заместитель руководителя филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Ленинградской области. Она позволила бы не только обозначить перечень необходимых мероприятий, но и сроки их проведения, а также и правила использования тех или иных методов борьбы с сорняком. Сегодня же применение химикатов, к примеру, ограничено у детских учреждений и жилых домов, а на территории частных собственников вообще запрещены любые действия без их согласия.

Помочь нашей стране в формировании и реализации комплекса мер по борьбе с сорняком мог бы опыт Беларуси, где в этом деле уже достигнуты определенные успехи.

- Нужно понимать развитие растения, чтобы остановить его, - комментирует Николай Ламан, заведующий лабораторией роста и развития растений Государственного научного учреждения "Институт экспериментальной ботаники им. В. Ф. Купревича НАН Беларуси" - Его распространение происходит только семенами, а если нет семян, нет распространения. Поэтому важно, чтобы цветущие особи рассматривались как ЧП на всех уровнях. Даже все грунты, которые снимаются со стройплощадок, должны проходить экспертизу на наличие семян, чтобы ограничить их распространение.

Однако за один год хороших результатов ситуации не изменить, нужен дальнейший мониторинг почвы, полагает эксперт. Поэтому важны целенаправленные постоянные действия, не ограниченные одним только финансированием или программой.

Причем сначала "нужно понять, боремся мы или нет", утверждает Юрий Дьяконов, глава представительства АО "Фирма "Август" в Московской области, ведь главное - "предупредить будущие всходы борщевика, а не просто уничтожить то, что есть".

Сегодня же меры, которые принимают отдельные регионы, не решают проблему. В целом подход понятен - для комплексного уничтожения сорняка, по оценкам экспертов, нужно... 3,6 триллиона рублей.

В начале пути

Но борщевик Сосновского, полагают эксперты, - это только вершина айсберга.

- Я думаю, что проблема не только в двух видах борщевика, есть и другие виды гигантских сорняков, которые могут распространяться так же агрессивно, - утверждает Дмитрий Гельтман, директор ФГБУН Ботанический институт им. В. Л. Комарова РАН. Ничуть не лучшая ситуация сложилась в Западной Европе, захваченной борщевиком Монтегацци, в Америке - с молочаем.

Эксперт утверждает, что невозможно создать биометоды, которые в комплексе решат проблему борщевика Сосновского в стране, за два-три года. Должен быть "вредоносный список", объединяющий все возможные "растения-агрессоры", а также постоянный контроль их распространения.

Кстати

Одно из петербургских предприятий разработало свой метод борьбы с сорняком. На больших земельных участках, где возможно прохождение техники, предприятие предлагает использовать технологию высокочастотной электромагнитной стерилизации семян и корневищ борщевика. По сведениям разработчиков, технология высокоэффективная, экологически чистая, менее затратная, чем обработка гербицидами, и не имеет аналогов в мире. В настоящее время идет оптимизация технологических режимов оборудования.

У БОРЩЕВИКА БЫЛ ШАНС

Кирилл Ткаченко, руководитель группы интродукции полезных растений Ботанического сада Петра Великого:

Запущенность полей в последние 15-20 лет дали борщевику невероятный шанс освоить пахотные земли и не только. Легко размножаясь семенами с их хорошей летучестью, борщевик быстро распространяется вдоль дорог, заходит в леса и заросли кустарников. В дальнейшем это обстоятельство будет значительно тормозить борьбу с ним.

Определить очаги

Необходимо разработать и принять на региональном уровне единую программу мониторинга распространения инвазионных видов растений, данные которого должны заноситься на интерактивную карту. Так как в первую очередь необходим контроль над очагами распространения борщевика, а потом уж - выбор технологии борьбы с этим видом.

Расскажем всем

Зоя Канина, научный коммуникатор, инициатор проекта borshevik.tilda.ws:

Чтобы рассказать пользователям интернета, как стоит, а как не стоит бороться с борщевиком, мы с несколькими учеными-биологами создали специальный портал borshevik.tilda.ws. Все факты там проверили представители науки, но описать их мы постарались доступным любому читателю языком. В рамках портала составляют карту распространения растения - добавить свою точку может любой желающий.

Не упустить момент

Любовь Иевлева, заместитель руководителя Россельхознадзора по Карелии, Архангельской области и НАО:

Самый дешевый способ борьбы с борщевиком - весеннее уничтожение проростков. Можно использовать всевозможные агротехнические приемы. А можно и гербицидами обработать. Но важно эти работы провести вовремя, на стадии первых двух-трех настоящих листьев. Когда образовались зонтики с завязавшимися семенами, бороться с борщевиком сложнее. Придется обрабатывать зонтики, потребуются повышенные дозы химии.