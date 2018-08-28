В Псковской области крупный поставщик мебели пожаловался в антимонопольную службу на самого себя, пытаясь уклониться от исполнения бюджетного контракта. Но трюк не удался - он попал в список недобросовестных поставщиков. В региональном УФАС не исключают, что компания реализовала в рамках государственных торгов сразу две "серых" схемы.

Речь идет об аукционе на поставку мебели для кабинетов псковских врачей. Сначала поведение поставщика вписывалось в схему "таран", распространенную на рынке госзаказа.

Он понизил начальную стоимость контракта, которая составляла 1,6 миллиона рублей, практически на 20 процентов. В результате часть добросовестных конкурентов потеряла интерес к торгам. Компанию признали победителем, однако она уклонилась от заключения договора. Лот достался другому поставщику, который не покидал аукцион до последнего момента, но стоимость контракта снизил всего на 0,5 процента.

Затем недобросовестный поставщик решил избежать ответственности за уклонение от исполнения контракта. Компания написала в региональное УФАС "саможалобу" - просьбу признать, что ее собственная заявка не соответствовала требованиям аукционной документации.

- Поставщик пытался обвинить организаторов торгов в том, что его якобы неправомерно допустили к аукциону и признали победителем, - поясняет руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец. - Ведь у него не было сертификата происхождения товара на весь ассортимент мебели, предусмотренный техническим заданием. Но нас такая "саможалоба" только насторожила. Мы усмотрели в действиях поставщика попытку отпугнуть конкурентов и подготовить почву для победы компании, занявшей второе место. О сговоре с уверенностью говорить нельзя, этот факт не доказан. Но действия "жалобщика" иначе, как злоупотреблением правом, не назовешь. Все участники торгов должны быть заинтересованы в заключении контракта. А здесь компания сначала победила, а потом попросила признать свою заявку "кривой".

При этом нарушений в действиях заказчика антимонопольщики не нашли - компанию признали победителем абсолютно законно.

Поэтому "жалобщика" включили в реестр недобросовестных поставщиков на два года. Теперь рынок госзаказа для этого игрока фактически закрыт.

- Мы очень взвешенно подходим к вопросу о включении той или иной компании в "черный список". Однако злоупотребление правом мы, разумеется, поощрять не будем, - подвела итог руководитель псковского УФАС Ольга Милонаец.