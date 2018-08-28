СК Петербурга проверит родителей подростков, избивших прохожих

Дело об избиении группой подростков двух отдыхающих в Таврическом саду взято под контроль руководством Следственного комитета Санкт-Петербурга.

В рамках расследования будет выясняться не только все обстоятельства нападения подростков, но и причины, почему это произошло, сообщают в региональном управлении СК. В частности, следователи намерены пообщаться с родителями подростков и дать их действиям правовую оценку, ведь до наступления совершеннолетия своих детей они обязаны контролировать их поведение.

Жители окрестных улиц сразу после нападения на отдыхающих в Таврическом саду, стали писать в социальных сетях, что ряд подростков имеют судимости и находятся под домашним арестом. В региональном СК обещают выяснить, соответствуют ли эти заявления действительности. Если данная информация подтвердится, следователи планируют выяснить у представителей органов внутренних дел, что подростки делали на улице в вечернее время. Также в ведомстве намерены изучить насколько своевременно и эффективно полицейские реагировали на сигналы местных жителей о группе агрессивных подростков, задирающих прохожих.

Напомним, 24 августа группа молодых людей и девушек напала на двух отдыхающих в Таврическом саду. В результате мужчины попали в больницу с травмами средней тяжести. Очевидцы случившегося опубликовали посты в соцсетях, где рассказали, что группа угрожала прохожим, пытавшимся заснять происходящее на видео.

По большей части преступления против личности происходят во время ссор. В уголовных делах для таких ситуаций используется формулировка "на почве личных неприязненных отношений". В случае с избиением в Таврическом саду, СК сразу указывает, что нападение произошло их хулиганских побуждений. Сейчас разыскиваются все участники избиения.