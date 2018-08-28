В Петербурге возбудили дело об избиении отдыхающих в Таврическом саду

В Петербурге следователи изучают все обстоятельства нападения группы подростков на прохожих в Таврическом саду.

Как сообщают в Следственном комитете по Санкт-Петербургу, в деле, возбужденном по статье "умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", фигурируют двое пострадавших.

Личности нападавших пока не установлены. Тем не менее, пользователи уже обнаружили их аккаунты в социальных сетях.

Резонансное нападение произошло вечером 24 августа в Таврическом саду. Группа подростков стала оскорблять двух мужчин, а потом нанесла им телесные повреждения. В СК говорят, что избиение произошло "из хулиганских побуждений". Пострадавшие госпитализированы.

Также молодые люди угрожали очевидцам, требуя, чтобы никто из них не вел съемку происходящего на мобильный телефон. Свидетели случившегося сообщают в социальных сетях, что в группе было не меньше 20 подростков.