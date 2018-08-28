Важный прецедент: суды стали наказывать граждан, пытающихся вернуть личные долги грубыми методами. Ведь на частных лиц распространяются те же правила, что и на коллекторов.

Недавно перед судом предстала некая жительница Архангельска, которая попыталась помочь сестре добиться возвращения денег. Она не была коллектором, просто участливой родственницей. Поэтому стала забрасывать должника грубыми эсэмэсками. А человек в ответ пожаловался судебным приставам.

"Житель Архангельска обратился в УФССП России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу с заявлением о том, что на его мобильный телефон поступают смс-сообщения угрожающего характера. Незнакомый абонент в грубой и оскорбительной форме требовал вернуть долг", - рассказывают в Федеральной службе судебных приставов.

Судебный пристав без труда установил, кому принадлежит номер. Выяснилось, что женщина писала по просьбе сестры, которую, видимо, уже допекло, что должник пытается "простить" ей свой долг. Однако закон строг: как бы ни достал должник, нельзя переходить границ. А рамки жесткие.

В прошлом году вступил в силу закон, который прописывает процедуру взыскания долга. Правила, введенные им, часто называют антиколлекторскими, так как инициатива в первую очередь была призвана положить конец произволу коллекторов. Однако принятые правила распространяются на всех, кто взыскивает долг, даже на обычных людей, занявших соседу или коллеге до получки и потом пытающихся забрать свое.

Заниматься взысканием чужих долгов вправе только коллекторы из зарегистрированных в Федеральной службе судебных приставов агентств. Требования к таким фирмам строги. В реестре ведомства значится 210 коллекторских агентств.

Однако взыскивать свое может каждый. Не обязательно идти к коллекторам, чтобы они вели с должником переговоры, ведь тогда придется часть долга отдать им, как честно заработанное. Однако начиная работать с должником в частном порядке, нельзя забывать об ограничениях. Но в первую очередь нельзя грубить и угрожать. Даже угрозы типа "я тебя засужу" ­могут стать поводом для разбирательства.

За нарушение ­правил взыскания долга наказано 542 человека, общая сумма штрафа - 23,4 миллиона

В итоге женщина, решившаяся поработать семейным коллектором, была наказана.

"Ломоносовским районным судом г. Архангельска женщина была привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ (Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности). Ей было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 5000 рублей", - сообщают в Федеральной службе судебных приставов.

По данным Судебного департамента при Верховном суде, за год по антиколлекторской статье КоАП было наказано 306 лиц, из них 212 - юридические лица. В этом же году за шесть месяцев было оштрафовано уже 542 человека, общая сумма штрафов, по данным ФССП России, составила 23,4 миллиона рублей.

"Если упростить подход, то при взыскании разрешено все, что не запрещено и не является составом преступления, - говорит глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи. - Можно взыскивать самому, можно помогать родственнику, главное при этом не преступать закон. При взыскании частного долга взыскатель должен вести себя корректно, не допускать оскорблений и угроз, не применять насилие и угрозу насилия, как словами, так и действиями. Конечно, для недобросовестных должников ограничение возможности у взыскателя - это лишний повод не отдавать долг, но тут действует универсальное правило - бороться с нарушением закона допустимо, только не нарушая закон".

Кстати, в этом году вступили в силу поправки в Гражданский кодекс, повысившие до 10 тысяч рублей планку, когда в долг можно давать без расписки. В данном случае суд примет и другие доказательства, например, показания свидетелей, смс-переписку и т.п. Если же из рук в руки перешло больше 10 тысяч рублей, никакие доказательства, кроме договора займа, не будут иметь силы.