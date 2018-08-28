В Петербурге суд признал банкротом банк "Советский"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение по делу банка "Советский".

Как следует из карточки дела, банк-должник признан банкротом. Суд принял решение открыть по делу конкурсное производство.

Исковое заявление о признании банка банкротом было подано ЦБ 25 июля. А 3 июля у кредитной организации отозвали лицензию.

Банк "Советский" действовал по всей стране, к началу июня по величине активов он занимал 111 место среди кредитных организаций. Головной офис компании находится в Петербурге на Большом Сампсониевском проспекте, именно поэтому, все судебные заседания, связанные с банком, проходили в Северной столице.

Сейчас в банке работает временная администрация, одно ее представительство расположено в Москве, второе - в Петербурге.