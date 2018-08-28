В Коми появится новый праздник - День сельской школы. Он будет отмечаться 28 августа. Всего в регионе 337 общеобразовательных учреждений, и из них 186 расположены в сельской местности, 106 - малокомплектные.

Для небольших населенных пунктов, где порой даже клубы не работают, это не просто школы, а центры культурной и общественной жизни. Чтобы повысить престиж общеобразовательных учреждений, в регионе и будут отмечать теперь День сельской школы.

А во вторник в Коми определили лучшее учебное заведение - школу N14 поселка Воргашор. Здесь кабинеты оснащены компьютерами, электронными и цифровыми образовательными ресурсами. Есть столярная мастерская и зал для занятий самбо.

- В прошлом году закупили оборудование для занятий по робототехнике "Легоконструктор" стоимостью 139 тысяч рублей и мебель на 140 тысяч. В этом - приобрели программное обеспечение "Интерактивная физика", - рассказала директор школы Татьяна Орехова.

За победу в конкурсе школа получила 100 тысяч рублей, которые также потратят на закупку нового учебного оборудования.

Но во всех сельских школах все так современно и благоустроено. Поэтому в Коми плануется построить 31 новую сельскую школу на 3207 учащихся. Это должны быть проекты малокомплектных современных школ, в которых можно менять показатели наполняемости от 80 до 180 мест.