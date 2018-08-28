В Петербурге авиарейс на Родос задержали на час из-за дебошира

В петербургском аэропорту Пулково пришлось на час задержать авиарейс FV 5787 из-за выходки одного из пассажиров.

Как сообщила пресс-служба авиакомпании "Россия", мужчина был явно нетрезв. Он устроил скандал прямо на борту, а унимать его пришлось супруге. В результате вылет был задержан на час - дебошира вывели из самолета и препроводили в полицейское отделение.

Сам скандал на видео не попал. Камера зафиксировала лишь "вывод" пьяного пассажира на улицу. По предварительной информации, дебошира отвели в отделение полиции Пулково.