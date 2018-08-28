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28.08.2018 14:37
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Все в парк

В Петрозаводске увольняют водителей троллейбусов
Текст: Светлана Цыганкова
Российская газета - Экономика Северо-Запада №7652 (189)
Муниципальное предприятие "Городской транспорт" сокращает сотрудников. 21 человек потеряет работу. Это диспетчеры службы движения, несколько водителей, слесари по ремонту подвижного состава. Причина - снижение объемов деятельности предприятия.

Нужно сказать, что троллейбусный парк лихорадит не первый год. Предприятие находилось в стадии банкротства, и лишь поддержка республиканского бюджета спасла его от этого. Не один раз подстанции, которые питают троллейбусы, отключали от электричества за долги. Как уверены городские чиновники, ежегодных субсидий из муниципального бюджета недостаточно для того, чтобы сохранить устойчивость муниципального предприятия, оставить доступными по стоимости билеты, обновить и модернизировать парк машин.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Расходы на содержание троллейбусного парка постоянно растут, и это отражается на финансовом состоянии "Городского транспорта". Например, электроэнергия. Если в 2012 году за нее заплатили 43,5 миллиона рублей - 14,7 процента от общей суммы затрат на троллейбусные перевозки, то через два года - уже 56,7 миллиона - 18,7 процента. А в прошлом году затраты превысили 20 процентов.

Говорят, что необходима новая транспортная политика в сфере общественного транспорта. Но пока дальше разговоров дело не идет. Уже многие годы предприятие не закупает новых машин - нет средств, хотя парк изношен практически на 80 процентов. Зато берут в дар. В нынешнем году в мэрии города подписали договор о безвозмездной передаче Петрозаводску десяти троллейбусов из Санкт-Петербурга.

И все-таки на предприятии сокращают сотрудников, вынужденно занимаясь оптимизацией, потому что вместо необходимых 140 миллионов рублей дотаций получили из городской казны только 80.

В Арбитражном суде Карелии находятся сразу два дела, которые касаются муниципального предприятия "Городской транспорт". Один иск на 1,8 миллиона рублей предъявила автомойка, а второй - энергетическая компания. Она намерена взыскать долг в полтора миллиона рублей, в противном случае снабжение троллейбусов электрической энергией будет приостановлено.

Тем временем

Сложная кадровая ситуация сохраняется еще на одном карельском предприятии - Надвоицком алюминиевом заводе. И если недавно владельцы лишь говорили о возможной консервации в связи с американскими санкциями против компании, то на днях завод действительно остановили. Сегодня в штате завода числятся 343 человека. С каждым занимаются индивидуально. Предлагают работу по демонтажу оборудования алюминиевого завода, трудоустройство на предприятии "Русский радиатор", которое находится на этой же территории, переезд в другие регионы.

Ситуацию на Надвоицком алюминиевом заводе обсудили и в Москве с представителями минтруда и минпрома РФ. Главным итогом встречи стало решение ускорить темпы запуска предприятия "Русский радиатор", чтобы предложить трудовому коллективу новые рабочие места.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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