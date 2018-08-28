Виктор Парфенов, 32-летний глава Шенкурского района, осужден за превышение должностных полномочий. Летом 2016 года он перевел земли лесного фонда в другую категорию, чтобы перенести дорогу.

Районный суд установил, что порядок изменения категории земель был нарушен. Приговор - два года лишения свободы условно, испытательный срок и трехлетний запрет занимать ряд должностей на государственной и муниципальной службе.

Осужденный возглавил район совсем недавно - в 2017 году. Во время роковых событий Виктор Парфенов, будучи заместителем главы, исполнял его обязанности. Руководитель тогда был в отпуске и еще зимой поручил Парфенову подготовить документы по строительству дороги.

Эта дорога от федеральной трассы до деревни Песенец действительно была нужна. Каждую весну проезжавший по речному берегу транспорт мог упасть в воду - и тогда главу, возможно, судили бы по еще более серьезной статье.

Представитель лесничества и сотрудники местной администрации, по их словам, предупреждали Парфенова, что с землями лесфонда не все так просто, есть специальная процедура согласования. Но и. о. главы все же подписал злополучное постановление о переводе "лесной" земли в промышленную. По версии осужденного - чтобы как можно быстрее помочь людям и обеспечить транспортную доступность. По мнению правоохранителей: чтобы выполнить поручение в кратчайшие сроки и продвинуться по карьерной лестнице.

После оформления участка администрация провела аукцион и заключила с подрядчиком контракт на строительство дороги.

А затем сотрудник госнадзора при проверке выяснил, что куда-то исчезла нерестоохранная полоса леса у реки. Региональный следком возбудил уголовное дело по факту незаконной рубки. Ущерб лесному фонду РФ оценивается в семь миллионов рублей. Причем на деревья в этой сумме приходится лишь 700 тысяч, а более шести миллионов стоил так называемый напочвенный покров.

В региональных СМИ сообщалось, что руководитель района пострадал за некий особо ценный мох. На самом деле напочвенный покров - это не только мох, но и лишайники, травы, кустарники, а также опавшие листья и даже насекомые. Для лесоводства важно все в комплексе. Не будет этого - и лес расти не будет.

Главу поддержали, в том числе и в суде, многие местные жители. Они подтвердили, что без новой дороги в распутицу до нескольких деревень невозможно было добраться.

- Необходимость дороги обвинение и не оспаривало, - пояснил "РГ" и. о. прокурора Шенкурского района Руслан Корнилаев. - Однако процедура предоставления земельного участка была нарушена. Органы местного самоуправления вообще не вправе распоряжаться землями лесного фонда, но осужденный своим постановлением сделал это в обход закона. А если бы вся процедура была соблюдена, никаких проблем бы не возникло.

Виктор Парфенов изначально не признавал вину и собирается обжаловать приговор районного суда.

- Если бы я вновь оказался в условиях 2016 года, проезд обеспечил бы все равно. Эта дорога служит людям, - прокомментировал он исход дела.

Приговор вызвал большой резонанс в регионе. Виктор Парфенов был перспективным управленцем, который стремится не в столицы, а в "глубинку". Поработав в правительстве области, молодой чиновник переехал в Шенкурский район.