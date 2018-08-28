В школах Петербурга предложили запретить продавать чипсы и газировку

В канун нового учебного года главе петербургского комитета по образованию Жанне Воробьевой поступило депутатское обращение о запрете установки в школах города автоматов по продаже снеков, чипсов, газировки и других вредных для здорового питания продуктов.

- Школьники отказываются от полноценного горячего питания в столовых, - пояснил корреспонденту "РГ" автор обращения депутат Александр Тетердинко. - Понятно, что ребенок, который находится в образовательном учреждении несколько часов в день, должен быть накормлен. Но родители, как и учителя, не имеют возможность проконтролировать, чем именно питается школьник. А если в учебном заведении есть автоматы, торгующие соблазнительными для детей "перекусами" (печеньем, шоколадками, чипсами и т.д), то многие ребята делают выбор в их пользу.

Депутата тревожит тот факт, что неправильное питание ведет к формированию нездорового пищевого поведения, что впоследствии может обернуться серьезными заболеваниями - ожирением, сбоем эндокринной системы, нарушением обмена веществ.

Тетердинко в своем обращении просит главу комитета по образованию подсчитать количество автоматов в школах, а затем запретить их установку в учебных учреждениях.

- Подобные меры, - подчеркивает парламентарий, - уже действуют в столичных школах.