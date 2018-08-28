Избыток электроэнергии остается сегодня одной из главных проблем энергетики Заполярья. В энергосистеме Мурманской области остаются "запертыми" около 350 мегаватт электрической мощности. Иными словами, энергетики региона могут выдать до 3 миллиардов киловатт-часов дополнительно. Но потребители не могут взять эту энергию - передать ее за пределы региона нет возможности, а для внутренних потребителей она слишком дорогая.

Регионы-счастливчики

Удовлетворение нужд потребителей Кольского полуострова в электроэнергии, по мнению экспертов, затрудняет существующая сегодня схема энергорынка страны. Вся мощность, вырабатываемая регионами, поступает в общий "котел", но "правила игры" при ее продаже для разных регионов не одинаковы и зачастую не совсем логичны. Например, недавно федеральный центр решил удешевить электроэнергию для потребителей Дальнего Востока, снизив ее стоимость волевым решением и разбросав "дальневосточную" надбавку цены на мощность на все регионы страны.

В 2018 году аналогичный шаг предпринят для Карелии, где малый и средний бизнес многие годы жаловался на удушающие тарифы на электроэнергию - на июнь 2017 года они составляли около 10 рублей за киловатт-час. С 1 января 2018 года тариф там был снижен на 20 процентов за счет сокращения расходов республиканских сетевых организаций и гарантирующих поставщиков, а с апреля произошло снижение еще на 20 процентов - благодаря тому, что Карелию внесли в перечень территорий, для которых устанавливаются особые условия ценообразования на электроэнергию. Республика стала девятым по счету регионом, внесенным в этот список. В итоге стоимость электроэнергии для предпринимателей упала до 6,5 рубля за киловатт-час. Сейчас аналогичные условия ценообразования предполагается ввести для Забайкальского края.

Все это привело к тому, что в 2017 году электроэнергия для предприятий подорожала примерно на 17 процентов по отношению к 2016 году. Этот скачок ощутили на себе все крупные предприятия Мурманской области. По информации крупнейших градообразующих предприятий региона, себестоимость их продукции повысилась приблизительно на 10,5 процента.

- Как известно, часть избыточной электроэнергии, вырабатываемой в Мурманской области, направляется в Карелию, - подчеркнул председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский. - И получается, что наша электроэнергия для карельских потребителей обходится дешевле, чем для потребителей на внутреннем рынке Мурманской области. Хотя у нашего региона выше и промышленный потенциал, и существующая потребность в электроэнергии.

Нужны спецтарифы

Решением проблемы могут стать сниженные тарифы, по которым можно было бы продавать избыточную электроэнергию потребителям. С этой инициативой областные власти обращаются в федеральный центр уже не первый год, однако изменить ситуацию пока не удается.

- Возможно, на федеральном уровне считают, что если ввести этот порядок для Мурманской области, то этого потребуют все остальные регионы. На мой взгляд, льготы необходимы, но их следует давать под конкретные проекты, - отметил председатель комитета по тарифному регулированию Мурманской области Владимир Губинский. - Тем более что в Мурманской области достаточно проектов, готовых к реализации.

Формирование стоимости киловатт-часа также вызывает вопросы. Сегодня генерирующие компании Мурманской области продают свою электроэнергию на оптовый рынок по цене 1,9-2 рубля за киловатт-час без учета НДС, при себестоимости киловатт-часа на станции около 80 копеек. При продаже на оптовом рынке киловатт-час стоит еще дороже - более 3 рублей.

- Что касается электричества - да, не первый год обсуждается вопрос отдельных льготных решений для Арктической зоны, - прокомментировал ситуацию первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер на одном из совещаний. - Это непростой вопрос, потому что он затрагивает многих участников электроэнергетического рынка. И действительно, там, где кому-то что-то нужно дать, у кого-то что-то нужно забрать. И это всегда вызывает большие споры. Тем не менее мы договорились продолжить эту работу.

Оптовый дисбаланс

Проблемы, с которыми сегодня столкнулась энергетика, были заложены еще в 2006 году, когда единая энергосистема страны была поделена на три составляющих: генерация, сети и сбыт. Главная цель реформы заключалась в том, чтобы развивать конкуренцию в энергетике. Именно тогда в стране появился оптовый рынок электроэнергии и мощности. Как отмечают ученые Мурманского государственного технического университета Елена Кузнецова и Андрей Гафуров, это принесло не только блага, но и ряд проблем.

Предприятия, на которые приходится львиная доля выработки электроэнергии в Заполярье, не относятся к региональным компаниям, а представляют собой филиалы. Возникает противоречие. С одной стороны, электроэнергия, которую они поставляют на оптовый рынок, формально потребляется не только в Мурманской области, но и далеко за ее пределами. Из мощности около 3000 мегаватт, генерируемой Кольской энергосистемой, около 550 мегаватт передается в период максимальных нагрузок в Карелию и около 75-90 мегаватт по экспорту в Финляндию и Норвегию. Иными словами, генерирующие компании продают за пределы Заполярья большие объемы электроэнергии. С другой стороны, электроэнергия, потребляемая внутри области, формально производится не только на Кольском полуострове, но и за его пределами, цена ее может быть значительно выше, чем на внутреннем рынке. Однако усредненные тарифы поставщиков на оптовом рынке зачастую значительно превышают тарифы на рынке розничном. Возникает дисбаланс оптовых и розничных тарифов на электроэнергию, что приводит к ее дороговизне для потребителя, несмотря на то, что на Кольском полуострове электроэнергия - самая дешевая по Северо-Западу.

Этот дисбаланс устраняется при помощи федерального субсидирования. Речь идет о компенсациях расходов гарантирующим поставщикам, энергосбытовым компаниям или территориальным сетевым организациям по приобретению электроэнергии на оптовом рынке, а также неучтенных расходов в тарифах на розничных рынках. Однако субсидии выделяются не всегда и далеко не в полном объеме. Данный порядок формирования тарифов на оптовом рынке привел к тому, что Мурманская область, являясь энергоизбыточным регионом, превратилась из донора дешевой электроэнергии в субсидируемую область.

Прежде чем строить оптовый рынок электроэнергии, по мнению экспертов, следовало в первую очередь создать институты, организующие торговлю на рынке, диспетчерское управление, а главное - развитые магистральные электрические сети. Те, которые существуют сегодня, имеют степень износа на уровне 70 процентов. В последние годы это уже приводило к перебоям в энергоснабжении городов Заполярья. Аналитики подчеркивают, что регион остро нуждается в обновлении сетей. Эта проблема сегодня частично решается. Как сообщили в правительстве региона, федеральная сетевая компания для повышения пропускной способности транзита Мурманская область - Карелия - Ленинградская область и надежности сети 330 киловольт до 2019 года на северном транзите предполагает соорудить вторую линию 330 киловольт Лоухи - Путкинская ГЭС - Ондская ГЭС, а к 2020 году - линию 330 киловольт Ондская ГЭС - подстанция Петрозаводская и линию 330 киловольт Петрозаводск - Тихвин - Литейный. Это поможет частично решить проблему "запертой" мощности в Заполярье, но не отменяет необходимости специальных тарифов.