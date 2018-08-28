Донские инноваторы разработали воздушный солнечный коллектор

Гелиоустановка состоит из надувного каркаса с двумя съемными экранами: передний выступает в качестве изоляции, а задний используется для нагрева воздуха в помещении. Первый экран прозрачный, что позволяет лучам солнца светить на черный поглотитель (абсорбер), где солнечная энергия преобразуется в тепло.
- Гелиоустановка - наша уникальная разработка. При производстве коллектора мы не только использовали более дорогие и долговечные материалы, но и усовершенствовали саму конструкцию. Например, в состав гелиоустановки входит тепловой аккумулятор, который необходим для исключения резких перепадов температуры, - рассказал инженер кафедры "Строительство и техносферная безопасность" Донского государственного технического университета в городе Шахты Юрий Аветисян.
Разработчики создали два прототипа солнечного коллектора. Первый позволяет наладить систему дополнительного отопления и вентиляции различных помещений. Зимой солнечная энергия будет согревать дом, а летом - служить для вентиляции воздуха. Создатели гелиоустановки уверены, что с помощью их оборудования можно будет решить проблему появления неприятного запаха, грибка или плесени в зданиях.
Конструктивные особенности коллектора второго вида позволяют использовать его для обогрева почвы в сельскохозяйственной отрасли. Над совершенствованием конструкции солнечного коллектора для обогрева почвы инженеры работают совместно с учеными агрономического факультета Донского государственного аграрного университета.
Юрий Аветисян уверен, что новые инновационные технологии найдут широкое применение в России. Ведь стоимость отечественного солнечного коллектора примерно в три раза ниже, чем зарубежного аналога. Цена оборудования для дополнительного отопления и вентиляции помещений не превысит трех тысяч рублей. Гелиоустановка, предназначенная для сельскохозяйственной отрасли, будет стоить 500 рублей за один метр.
В Астраханской области запустили солнечную электростанцию "Володаровка". Она ежегодно будет генерировать объем, эквивалентный годовому потреблению энергии 25 тысяч жителей. За пять месяцев буквально в чистом поле Наримановского района были установлены 60 тысяч солнечных модулей в основном отечественного производства. Общая площадь участка, который занимает солнечная электростанция, - 30 гектаров, а ее мощность - 15 МВт. Таким образом в Володарском, Наримановском и Приволжском районах теперь работает четыре объекта , производящих "зеленую энергию". Их суммарная мощность составляет 60МВт.
- В перспективе - строительство солнечных электростанций общей мощностью до 250 МВт и объемом инвестиций 50 миллиардов рублей. Кроме того, в регионе появятся и ветровые электростанции, - заявил глава региона Александр Жилкин.