Донские инноваторы разработали воздушный солнечный коллектор

Еще древние шумеры и жители библейского Вавилона задумывались над тем, как использовать солнечный свет в своем хозяйстве. С помощью кубов черного цвета они нагревали на крышах домов воду и, пропустив ее по керамическим трубам, отапливали жилища. Спустя тысячелетия инженеры из города Шахты Ростовской области разработали собственную конструкцию воздушного надувного коллектора, единственным источником энергии для которого является Солнце.

Гелиоустановка состоит из надувного каркаса с двумя съемными экранами: передний выступает в качестве изоляции, а задний используется для нагрева воздуха в помещении. Первый экран прозрачный, что позволяет лучам солнца светить на черный поглотитель (абсорбер), где солнечная энергия преобразуется в тепло.

- Гелиоустановка - наша уникальная разработка. При производстве коллектора мы не только использовали более дорогие и долговечные материалы, но и усовершенствовали саму конструкцию. Например, в состав гелиоустановки входит тепловой аккумулятор, который необходим для исключения резких перепадов температуры, - рассказал инженер кафедры "Строительство и техносферная безопасность" Донского государственного технического университета в городе Шахты Юрий Аветисян.

Разработчики создали два прототипа солнечного коллектора. Первый позволяет наладить систему дополнительного отопления и вентиляции различных помещений. Зимой солнечная энергия будет согревать дом, а летом - служить для вентиляции воздуха. Создатели гелиоустановки уверены, что с помощью их оборудования можно будет решить проблему появления неприятного запаха, грибка или плесени в зданиях.

Конструктивные особенности коллектора второго вида позволяют использовать его для обогрева почвы в сельскохозяйственной отрасли. Над совершенствованием конструкции солнечного коллектора для обогрева почвы инженеры работают совместно с учеными агрономического факультета Донского государственного аграрного университета.

Юрий Аветисян уверен, что новые инновационные технологии найдут широкое применение в России. Ведь стоимость отечественного солнечного коллектора примерно в три раза ниже, чем зарубежного аналога. Цена оборудования для дополнительного отопления и вентиляции помещений не превысит трех тысяч рублей. Гелиоустановка, предназначенная для сельскохозяйственной отрасли, будет стоить 500 рублей за один метр.

Тем временем

В Астраханской области запустили солнечную электростанцию "Володаровка". Она ежегодно будет генерировать объем, эквивалентный годовому потреблению энергии 25 тысяч жителей. За пять месяцев буквально в чистом поле Наримановского района были установлены 60 тысяч солнечных модулей в основном отечественного производства. Общая площадь участка, который занимает солнечная электростанция, - 30 гектаров, а ее мощность - 15 МВт. Таким образом в Володарском, Наримановском и Приволжском районах теперь работает четыре объекта , производящих "зеленую энергию". Их суммарная мощность составляет 60МВт.

- В перспективе - строительство солнечных электростанций общей мощностью до 250 МВт и объемом инвестиций 50 миллиардов рублей. Кроме того, в регионе появятся и ветровые электростанции, - заявил глава региона Александр Жилкин.