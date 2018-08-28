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28.08.2018 18:38
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Пшеницы вал

На юге России завершается уборка зерновых
Текст: Александр Гавриленко
Российская газета - Экономика Юга России №7652 (189)
Три года подряд в Ростовской области обновляли рекорды валового сбора зерна, достигнув в прошлом году фантастической отметки 13,5 миллиона тонн. Результаты этого года немного скромнее (погода не благоволила аграриям) - более 10,1 миллиона тонн ранних зерновых и зернобобовых. При этом еще не убрана кукуруза (примерно восемь процентов от общей площади зерновых) - вместе с ней валовой сбор в регионе превысит 11 миллионов.

Собранного урожая хватит на собственные нужды, и на продажу в другие регионы, и на экспорт.

Фото: Юлия Крымова/РГ
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- В этом году климатические условия были очень жесткими: когда нужна была влага - ее не было, но как только аграрии приступили к уборке - пошли дожди. Тем не менее, урожай получили выше среднестатистического, - комментирует первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров. - Ростовская область переходит на научно-обоснованный подход к земледелию, и это уже приносит свои плоды. Наша задача - не ждать хорошей погоды, а научиться работать в любых условиях.

- В Краснодарском крае результаты традиционно выше, чем на Дону. Несмотря на то, что здесь к 23 августа обмолочено около 70 процентов посевных площадей, урожай зерновых и зернобобовых уже превысил 10,4 миллиона тонн. При нынешней средней урожайности в 61,3 центнера с гектара (кстати, рекордной для российских регионов) Краснодарский край может собрать около 14,8 миллиона тонн, - говорит главный редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев.

- Засуха в Ростовской области обвалила урожайность - если в прошлом году здесь собирали 41 центнер с гектара, то в этом - 32. Хуже прошлого года результаты в Волгоградской и Астраханский областях и в Калмыкии. На Кубани такой разницы нет - снижение с 63,3 до 61,3 некритично, - считает эксперт.

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС
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Засуха ударила по многим регионам, тем не менее, ситуация по стране в целом выглядит вполне оптимистично. На прошлой неделе Минсельхоз РФ даже повысил прогноз урожая зерна со 100 до 105 миллионов тонн. При этом из-за серьезной потери урожая в ЕС и некоторых других регионах мира прогнозируется рост спроса на российское зерно. Цены на российскую пшеницу росли последние шесть недель и только к концу августа остановились, достигнув отметки 231,5 доллара за тонну (по нынешнему курсу - около 15,8 тысячи рублей).

Мировой рынок будет расти и дальше, подогреваемый снижением прогнозов сбора зерновых в ЕС из-за засухи на севере и в центре Европы, считают аналитики агентства "Совэкон". То есть с ценой на зерно у российских аграриев проблем не будет. Их головная боль сегодня - резкое подорожание дизельного топлива в начале года, а также удобрений с середины июня. Кубанский минсельхоз даже обратился в Минсельхоз РФ с просьбой оказать содействие в стабилизации цен на закупку минеральных удобрений для сельхозпроизводителей. Как отметил замглавы региона Андрей Коробка, за последний месяц рост цен на минеральные удобрения по отдельным позициям составил около 30 процентов.

Экономика АПК Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Ростовская область ЮФО Краснодарский край ЮФО Калмыкия ЮФО Волгоградская область ЮФО Астраханская область Засуха в России
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