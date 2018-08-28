Три года подряд в Ростовской области обновляли рекорды валового сбора зерна, достигнув в прошлом году фантастической отметки 13,5 миллиона тонн. Результаты этого года немного скромнее (погода не благоволила аграриям) - более 10,1 миллиона тонн ранних зерновых и зернобобовых. При этом еще не убрана кукуруза (примерно восемь процентов от общей площади зерновых) - вместе с ней валовой сбор в регионе превысит 11 миллионов.

Собранного урожая хватит на собственные нужды, и на продажу в другие регионы, и на экспорт.

- В этом году климатические условия были очень жесткими: когда нужна была влага - ее не было, но как только аграрии приступили к уборке - пошли дожди. Тем не менее, урожай получили выше среднестатистического, - комментирует первый замгубернатора Ростовской области Виктор Гончаров. - Ростовская область переходит на научно-обоснованный подход к земледелию, и это уже приносит свои плоды. Наша задача - не ждать хорошей погоды, а научиться работать в любых условиях.

- В Краснодарском крае результаты традиционно выше, чем на Дону. Несмотря на то, что здесь к 23 августа обмолочено около 70 процентов посевных площадей, урожай зерновых и зернобобовых уже превысил 10,4 миллиона тонн. При нынешней средней урожайности в 61,3 центнера с гектара (кстати, рекордной для российских регионов) Краснодарский край может собрать около 14,8 миллиона тонн, - говорит главный редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев.

- Засуха в Ростовской области обвалила урожайность - если в прошлом году здесь собирали 41 центнер с гектара, то в этом - 32. Хуже прошлого года результаты в Волгоградской и Астраханский областях и в Калмыкии. На Кубани такой разницы нет - снижение с 63,3 до 61,3 некритично, - считает эксперт.

Засуха ударила по многим регионам, тем не менее, ситуация по стране в целом выглядит вполне оптимистично. На прошлой неделе Минсельхоз РФ даже повысил прогноз урожая зерна со 100 до 105 миллионов тонн. При этом из-за серьезной потери урожая в ЕС и некоторых других регионах мира прогнозируется рост спроса на российское зерно. Цены на российскую пшеницу росли последние шесть недель и только к концу августа остановились, достигнув отметки 231,5 доллара за тонну (по нынешнему курсу - около 15,8 тысячи рублей).

Мировой рынок будет расти и дальше, подогреваемый снижением прогнозов сбора зерновых в ЕС из-за засухи на севере и в центре Европы, считают аналитики агентства "Совэкон". То есть с ценой на зерно у российских аграриев проблем не будет. Их головная боль сегодня - резкое подорожание дизельного топлива в начале года, а также удобрений с середины июня. Кубанский минсельхоз даже обратился в Минсельхоз РФ с просьбой оказать содействие в стабилизации цен на закупку минеральных удобрений для сельхозпроизводителей. Как отметил замглавы региона Андрей Коробка, за последний месяц рост цен на минеральные удобрения по отдельным позициям составил около 30 процентов.