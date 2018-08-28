Между Ростовом-на-Дону и отдаленными районами области могут возобновить авиаперевозки. Во всяком случае, в "Стратегии развития транспортного комплекса региона до 2030 года" есть раздел о реконструкции аэродромов в нескольких донских городах. Скептики считают, что на восстановление взлетно-посадочных полос или строительство новых нужно много средств и времени. Да и спроса на такие перелеты, скорее всего, не будет.

На одной из встреч с журналистами губернатор региона Василий Голубев заметил, что сегодня в некоторые районы области быстрее и проще долететь, чем доехать. К примеру, до Волгодонска. А есть еще станица Вешенская, до которой из Ростова почти 400 километров или Ремонтненский район на границе с Калмыкией.

Разговор о том, что неплохо было бы возобновить воздушное сообщение в пределах области, ведется уже не первый год. Несколько лет назад в "Стратегию развития транспортного комплекса Ростовской области до 2030 года" включили отдельный блок о реконструкции взлетно-посадочных полос и аэродромов в Волгодонске, Сальске, Вешенской, Белой Калитве и Ремонтном. Также было намечено создать региональную авиакомпанию, в состав которой войдет несколько воздушных судов малого типа.

Но пока дальше обсуждений дело не идет: на воплощение этих планов нужны средства. И немалые.

- Нетрудно вспомнить, что в советские годы у нас все это уже было. Но тогда внутрирегиональные рейсы субсидировались государством. Вот и сейчас без бюджетных денег не обойтись, - считает финансовый аналитик Игорь Захидов. - И, в первую очередь, деньги нужны на восстановление аэродромов и взлетно-посадочных полос в районах и городах. Можно было бы отдать их ремонт на откуп частным компаниям, но в "воздушном законодательстве" у нас настолько жесткие требования, что мало кто из предпринимателей захочет заниматься авиабизнесом.

Что касается спроса, то прошедший год показал - летать южане стали гораздо чаще. С открытием в Ростове нового международного аэропорта Платов заметно оживилось авиасообщение между регионами в границах округа. Местная авиакомпания "Азимут" открыла авиарейсы из южной столицы в Элисту, Симферополь, Сочи и Минводы. В сентябре к ним добавится рейс в Волгоград. Причем минимальная цена билета практически на все эти направления - 888 рублей, что вполне сопоставимо с билетом на автобус или маршрутное такси из Ростова в тот же Волгоград или Элисту. Да и более дорогие билеты на этих направлениях вполне доступны - 1,6-2,5 тысячи. При этом время в пути до столицы Калмыкии на самолете составляет около часа, тогда как на автобусе - почти восемь часов. Естественно, что в первые же два месяца рейс оказался очень востребованным.

А в начале сентября еще одна авиакомпания планирует открыть несколько маршрутов из Ростова в соседние регионы. Речь идет о рейсах компании Utair в Астрахань, Воронеж, Краснодар, Сочи и Ставрополь.

- Авиакомпания строит единый транспортный коридор Сибирь - Поволжье - Юг и расширяет маршрутную сеть на Юге России. Хаб Utair в новом аэропорту Платов позволит миллионам россиян путешествовать между городами без пересадок в Москве, - прокомментировал политику компании президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

Тем временем

За два летних месяца международный аэропорт Платов обслужил более 167,4 тысячи пассажиров на маршрутах, связывающих Ростов-на-Дону с российскими и зарубежными курортами. Это на 18 процентов больше, чем за тот же период в прошлом году. В июне-июле авиакомпании совершили 569 самолето-вылетов в курортные города. Лидерами среди российских направлений стали рейсы в Симферополь и Сочи. Авиасообщением с каждым из этих городов воспользовались 18,2 тысячи и 10,2 тысячи пассажиров соответственно. Самым популярным зарубежным курортом стала Анталья. На этом направлении было обслужено 78 тысяч пассажиров.