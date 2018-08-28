МЧС предупредило об аномальной жаре в Крыму

На Крымском полуострове в последнюю неделю августа и первые дни сентября ожидается аномально высокая температура воздуха. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", тропическая воздушная масса продолжит удерживать свои позиции на полуострове. Поэтому с 29 августа по 2 сентября температура воздуха ночью прогнозируется на уровне +14 - +19, а днем +29 - +34 градуса. Значение среднесуточной температуры воздуха будет выше климатической нормы на семь градусов и более. Из-за этого в Крыму сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Температура морской воды уже достигла 25-26 градусов и может еще незначительно повыситься в ближайшие дни.