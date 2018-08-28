В Ростовской области с начала июля число клиник пластической хирургии сократилось вдвое. Как сообщили в региональном Росздравнадзоре, около 20 из 39 работавших в регионе сдали свои лицензии. Корреспондент "РГ" выяснил, отчего большая часть медицинских учреждений резко передумала заниматься таким прибыльным бизнесом.

Цифры всплыли во время внеплановых проверок, которые начал проводить территориальный орган Росздравнадзора. Многие руководители медучреждений, когда мы просили их прокомментировать ситуацию, отказывались от общения: кто-то ссылался на то, что только вчера получил информацию и не успел ее проанализировать, кто-то был в отпуске, а некоторые в этот момент отвечали на вопросы проверяющих Росздравнадзора.

Возможно, предпринимателей испугало ужесточение требований к клиникам пластической хирургии. Приказ "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по профилю "Пластическая хирургия" вступил в силу 3 июля. Согласно документу, к организации и оснащению кабинетов, центров и отделений пластической хирургии, а также к самим хирургам предъявляются теперь особые требования. К примеру, право на проведение пластических операций осталось лишь у пластических хирургов, а специалисты, только прошедшие переквалификацию по соответствующему профилю, больше не могут выполнять эстетические операции.

Регламентируется, что при обращении к пластическому хирургу пациент имеет право получить консультации и других специалистов: невролога, терапевта, дерматовенеролога, педиатра, оториноларинголога или гинеколога. Причем клиника обязана обеспечить возможность такой консультации. Но самым важным для медучреждений стало ужесточение требований к оборудованию. Каждое из них теперь обязано иметь круглосуточный рентгенкабинет, отделение анестезиологии и реанимации с соответственно оснащенными палатами, клинико-диагностическую лабораторию, кабинет переливания крови, операционную и перевязочную.

Если хоть один из этих компонентов отсутствует, в клинике не имеют права проводить пластические операции.

Все эти ужесточения вызваны трагическими историями, произошедшими в медцентрах за последнее время. Только в этом году в стране зафиксировано шесть летальных случаев во время выполнения пластических операций. Так, в Волгограде 23-летняя девушка умерла на столе у пластического хирурга. После укола у пациентки начались сильнейшие судороги. До приезда бригады скорой помощи состояние девушки удалось на короткое время стабилизировать, однако приступ повторился, и прибывшие врачи лишь констатировали смерть.

Однако пластическая хирургия, как один из наиболее коммерциализированных сегментов отечественного здравоохранения, привыкла к свободе и потому регуляторные инициативы для нее крайне болезненны.

- Да, повод для принятия мер есть. Однако, мне кажется, он мог быть более конструктивным и полезным в плане безопасности пациентов, - считает учредитель ростовской клиники, попросивший не называть его имя. - Полностью согласен с предложениями об обязательных реанимационных мероприятиях. Но часть приказа выглядит как прямое лоббирование интересов фирм, продающих медоборудование. По крайней мере, ровно в день выхода приказа они уже встали в очередь со своими предложениями. Причем приказ вступил в действие так быстро, что даже если руководитель клиники и желал соответствовать новым стандартам, он просто не успел ее переоборудовать. Ведь чтобы по всем правилам установить один только рентгенкабинет, нужно полгода.

- Нормальные требования введены новым приказом, - уверен пластический хирург волгоградской частной клиники Игорь Рязанцев. - Серьезные операции, а оперативное вмешательство - это всегда серьезно, должны проводиться в многопрофильном лечебном учреждении. А сейчас в нестандартной ситуации врачи вызывают скорую. Клинике, если она многопрофильная, выполнить все обязательные пункты не составит труда. Тем более, когда это было сделано еще при получении лицензии. И проверку Росздравнадзора такое медучреждение пройдет благополучно. Конечно, есть и несколько завышенные требования - например, круглосуточно работающий рентген-кабинет. На практике он не будет настолько востребован.

А некоторые представители этого бизнеса отмечают, что дело даже не столько в них, сколько в самих пациентах.

- Парадоксально, но многие пациенты сами не считают необходимостью тщательное обследование перед хирургическим вмешательством и не готовы тратить деньги на свою безопасность, - говорит заместитель директора крупного центра косметологии и пластической хирургии Марина Шапоренко.

Тем не менее, ужесточение стандартов - мера обоснованная, признают большинство специалистов.

- Комплексное оснащение необходимо, потому что есть небольшой риск таких серьезных осложнений, как тромбоэмболия легочной артерии. Одна смерть на 500 человек - это уже очень много, - считает хирург Дмитрий Мельников. - Поэтому регулирование со стороны государства самостийной отрасли рынка медицинских услуг очень важно. Да, многие маленькие клиники вынуждены будут закрыться. Но так ли это плохо? Рынок сейчас переполнен предложениями улучшить форму носа, ушей, овал лица, подтянуть живот и бедра. По данным Росздравнадзора, в стране выдано около 2 300 лицензий на осуществление деятельности по профилю "Пластическая хирургия", и далеко не все учреждения работают с соблюдением всех необходимых требований безопасности.

Тем временем внеплановые проверки регионального Росздравнадзора уже выявили грубые нарушения в работающих клиниках: неподобающие условия хранения лекарств и медицинских изделий, большое количество незарегистрированных и фальсифицированных препаратов, невыполнение лицензионных требований. В медцентрах отсутствовало необходимое для оказания квалифицированной помощи оборудование, в том числе реанимационное. Зарегистрированы три случая, когда пациентки приобретали грудные импланты для операций у своих же лечащих врачей. В отношении последних составлены протоколы о "непредоставлении информации о конфликте интересов". Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность работника может повлиять на исполнение им должностных обязанностей.

Очевидно, что индустрию пластической хирургии ожидает общее падение и перераспределение сил в пользу крупных профильных центров, которые отвечают новым требованиям регулятора. Главное же, чтобы наведение порядка помогло избежать новых неожиданных смертей на операционном столе.

Мнение

Владимир Корчак, главврач авторской клиники:

- 12 лет назад аналогичное ужесточение надзора за клиниками пластической хирургии произошло во Франции. Тогда вышли новые требования, например, что в профильных медцентрах должны быть стерилизационные комнаты. После этого многие клиники были вынуждены закрыться, а хирурги - уйти в большие госпитали. У нас может произойти то же самое.