Под Керчью в античном городище нашли мраморную статую

В Крыму в античном городище Мирмекий археологи нашли мраморную статую. Об этом сообщил начальник Мирмекийской экспедиции Государственного Эрмитажа Александр Бутягин.

- Это первая большая статуя в истории раскопок Мирмекия, - написал Александр Бутягин на странице в соцсети Вконтакте. - Она обнаружена в завале гибели усадьбы второго века нашей эры. Статуя, видимо, опиралась на колонну, но она не сохранилась. Голова и ноги были отделены еще в древности.

Более точные выводы о происхождении скульптуры ученые сделают во время ее исследования и реставрации.

- Вероятнее всего, находка относится к эллинистической эпохе, III-I веку до нашей эры, - предположил Артем Попов, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и петербурговедения Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств. - Похоже на школу Леохара. Изображение философа или драматурга. Человек, поместивший ее в этих пространствах, явно увлекался наукой и мусическими искусствами. Если это было общественное здание, в нем могло располагаться учебное заведение. Например, филиал какой-то философской школы. На периферии античного мира могли быть и перипатетики, и стоики, и эпикурейцы. Митридат VI был поклонником греческой учености.

Античное городище Мирмекий расположено на Карантинном мысе в северном районе Керченской бухты. Это небольшой город Боспорского царства, основанный греками-ионийцами в VI веке до нашей эры. С 1999 года здесь работает Мирмекийская археологическая экспедиция Государственного Эрмитажа. Современная наука рассматривает Мирмекий в ряду так называемых "малых городов" Боспора (Тиритака, Порфмий, Китей), отличая их от столиц - Пантикапея и Фанагории. По предположению ученых, Мирмекий был основан при участии Пантикапея, как своего рода аграрный городок этого полиса. Площадь городища - всего около восьми гектаров.