Под Коктебелем нашли древнее поселение

В Крыму в Тихой бухте местные жители нашли древнее поселение, которое сможет претендовать на получение статуса памятника археологии. Об этом "РГ" рассказал один из активистов Михаил Данильченко.

- Размеры замка - приблизительно 90 на 30 метров, - рассказал Данильченко. - Но выше него тоже, судя по всему, есть поселение и погребение. Сквозь почву отчетливо проступает стена шириной около полутора метров, видны очертания округлых башен. Ученые из Эрмитажа, побывавшие в этом месте, нашли фрагменты древней керамики, характерные только для венецианского периода.

Чтобы древнее поселение получило статус памятника археологии и было поставлено на учет, предстоит его исследовать и задокументировать результаты экспедиции. Но пока, по словам жителей Коктебеля, один из земельных участков памятника, который может представлять огромную научную ценность, уже поставлен на кадастровый учет с неизвестными намерениями. А руины средневекового строения продолжают уничтожаться: по ним ездят автомобили туристов, камни крепости разбирают для обустройства кострищ.

Активисты обратились в Русское географическое общество с просьбой провести мероприятия для выявления археологического памятника и постановке его на учет. К сожалению, сейчас при разработке нового генерального плана Коктебеля даже выявленные памятники археологии страдают из-за ошибочного или преднамеренного изменения границ земельных участков.

- Будем надеяться, что в нашей ситуации Госкомнаследия РК и Институт археологии РАН отреагируют, и удастся сохранить этот памятник, - выразил надежду Данильченко.