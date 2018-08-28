Режиссер фильма "Два капитана 2" снимет "ошеломительное кино о Крыме"

Советский, российский актер, режиссер, сценарист, оператор и художник Сергей Дебижев, соратник Сергея Курехина и Александра Сокурова, снимет "ошеломительное кино о Крыме".

Как передает РИА Новости Крым со ссылкой на интервью режиссера радио "Спутник в Крыму", работа над "масштабной документальной кинолентой "Крым небесный" уже начата. И основная ее задача, по словам создателя, - дать зрителю возможность "посмотреть на Крым новым взглядом".

"Крым в каком-то смысле начинает писать историю с нового листа, начинает новую жизнь. И мне кажется, что он может являться примером для всей остальной страны", - поясняет Дебижев.

Согласно заявлению режиссера, он чувствует в Крыму "новую жизненную энергию" и то, что там могут возникать "какие-то новые идеи".

"Наш проект направлен в футуристическую сторону - какова внутренняя энергия Крыма, которая сделает этот рывок? Мы попытаемся найти все самое выразительное, мощное, интересное, что есть на полуострове". А также все самое "значимое, символическое, ошеломительное в смысле картинки", - перечислил автор.

Гармонизация Крыма, как считает режиссер, превращает его "в настоящий бриллиант в российской короне, в самый крупный и самый ценный". И этот тот "месседж", который картина должна будет передать.

Съемки фильма круглогодично будут идти в разных уголках полуострова и завершатся осенью следующего года, пока идет выбор натуры.

Дата премьерного еще не определена, но Дебижев заверил, что презентация картины пройдет во всех крупных городах полуострова и на российском ТВ.

Сергей Дебижев родился в 1957 году в Ессентуках. В 77-м окончил Ленинградское художественное училище имени Серова по специальности "Дизайн - графика" и Ленинградское высшее художественно-промышленное училище имени Мухиной - 1982-м, факультет системного дизайна. Преподавал композицию в училище имени Серова.

В кино дебютировал в 87-м - как художник-постановщик триллера Сокурова "Ампир", за которым была "Жертва вечерняя" того же режиссера.

В 1992-м выступил режиссером и автором сценария сюрреалистической пародии с Курехиным, Гребенщиковым, Бугаевым, Новиковым и другими "Два капитана 2". В том же году снял "Комплекс невменяемости".

Как актер появляется у Балабанова в "Брате", в драме Месхиева и Тодоровского "Над темной водой", в "Последней сказке Риты" Литвиновой.