Строительство индустриальных парков в Крыму начнется до конца года

Корпорация развития Крыма подписала девять меморандумов о создании предприятий с потенциальными резидентами индустриальных парков на общую сумму почти пять миллиардов рублей. Теперь главное, чтобы промышленные площадки ввели в эксплуатацию по графику.

Потенциальные резиденты разделились между индустриальными парками (ИП) примерно поровну. Как рассказал "РГ" генеральный директор Корпорации развития Крыма Николай Сапрунов, в ИП "Бахчисарай" планируется реализовать пять проектов на сумму 2,5 миллиарда рублей. На предприятиях будет создано около 650 рабочих мест.

- В числе резидентов - компания, выпускающая стройматериалы и полимерные трубы, логистический комплекс и другие, - говорит он. - Учитывая размеры парка "Бахчисарай", его заполнение потенциальными инвесторами превышает 50 процентов.

В феодосийском парке подписано четыре меморандума тоже на сумму около 2,5 миллиарда рублей и с таким же, как в Феодосии, количеством рабочих мест. Инвесторы планируют построить оптово-розничный и логистический комплексы, завод, производящий изделия из полимеров, жесткую и полимерную упаковку, комплекс для переработки и хранения фруктов, транспортно-логистический центр для хранения овощей и фруктов, а также предприятие, выпускающее мороженое.

- Мне бы не хотелось называть компании, с которыми подписаны меморандумы, потому что ИП введут в эксплуатацию только в 2020 году, а за это время инвесторы передумают или ситуация изменится, проект перестанет быть актуальным или может оказаться слишком много желающих, среди которых мы выберем других резидентов, - рассказал Николай Сапрунов. - В нынешнем году начнем системную работу над наполнением ИП потенциальными участниками, подписав соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией индустриальных парков России. Сейчас для нас, как организации, которая занимается наполнением ИП, очень важно подготовить площадки, чтобы инвесторам было куда заходить.

Проекты создания ИП были готовы еще в прошлом году. Изначально функции заказчика выполняло министерство экономического развития Республики Крым, которое вместе с региональной Корпорацией развития разработало исходную разрешительную документацию, устранило замечания к проектно-сметной документации на стадии прохождения госэкспертизы, подготовило проект конкурсной документации для выбора подрядной организации, которая займется выполнением строительно-монтажных работ. К июню нынешнего года планировали провести торги на выполнение строительно-монтажных работ ИП в Феодосии и сразу приступить к его строительству. Однако в мае Совмин принял решение передать функции единого заказчика объектов ФЦП Службе капитального строительства. В результате из-за смены заказчика проектов процесс несколько затормозился.

- На объект "Индустриальный парк "Феодосия" получено положительное экспертное заключение ФАУ "Главгосэкпертиза России" о проектной документации, результатам инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости возведения парка, - рассказал первый заместитель начальника Службы капитального строительства РК Константин Ярычевский. - В настоящее время ИП "Феодосия" включен в план закупок и в план-график. Завершить строительно-монтажные работы планируется к 2020 году.

Промпарк в Феодосии займет площадь 122,37 га, в западной части административного округа, в районе села Насыпное. На его строительство в федеральной целевой программе заложены 1,753 миллиарда рублей.

Создание второго ИП - "Бахчисарай" - обойдется в 1,983 миллиарда рублей. Участок под него расположен на 97,25 гектара земли в санитарной зоне комбината "Стройиндустрия".

- На объект "Индустриальный парк "Бахчисарай" было получено отрицательное экспертное заключение ФАУ "Главгосэкпертиза России" о проектной документации, результатам инженерных изысканий и достоверности определения сметной стоимости строительства, - сообщил Константин Ярычевский. - Сейчас проводятся обязательные общественные обсуждения для дальнейшего проведения процедуры торгов и определения подрядной организации для выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.

Пока будут строить площадки ИП, правительство Крыма определит, кто и как станет управлять новыми промышленными объектами. А также утвердит критерии и требования к проектам. Например, определят сумму инвестиций в расчете на один гектар, количество рабочих мест и прочее.

- По опыту остальных российских индустриальных парков могу сказать, что хорошим объемом инвестиций считается 100 миллионов рублей на один гектар, - говорит Николай Сапрунов. - Но опять-таки все зависит от профиля парка и самого проекта. Какой объем будет утвержден для крымских ИП, пока сказать сложно. Так же, как и по количеству рабочих мест - мы же хотим наполнить площадки высокотехнологичными производствами, а на них количество рабочих мест меньше.

Комментарий

Виталий Нахлупин, вице-премьер правительства Республики Крым:

- Строительно-монтажные работы на площадках двух индустриальных парков, "Феодосия" и "Бахчисарай", начнутся в текущем году. Реализация этих проектов идет по графику. Сроки завершения работ - конец 2019-го - начало 2020 года. От строительства еще одного парка в Евпатории мы отказались, поскольку не хватает ресурсов - там достаточно сложно подвести электричество.