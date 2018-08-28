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28.08.2018 17:42
Проект: В регионах

В Адыгее построят 7 объектов за счет резервного фонда президента РФ

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Ход реализации федеральных госпрограмм и национальных проектов в регионе обсудили на планерном заседании Кабинета министров РА под председательством главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

По информации премьер-министра РА Александра Наролина, республиканские министерства и ведомства в настоящее время формируют пакет предложений в рамках нацпроектов, эта работа будет завершена в ближайшую декаду.

Фото: Алексей Гусев
Адыгея внесла предложения в Стратегию пространственного развития РФ

Глава республики призвал глав муниципалитетов подключаться к процессу, подчеркнув, что определять точки роста необходимо именно на местах. Это же касается предлагаемых инициатив Адыгеи для включения в Стратегию пространственного развития РФ.

Также была сообщена информация о ходе строительства и реконструкции социально значимых объектов за счет средств резервного фонда президента России. Строительные работы завершены на всех семи объектах в соответствии с графиком, сейчас идет установка оборудования и оснащения.

При обсуждении задач по проектированию и возведению новых объектов, в числе которых - Дворец бракосочетания, было отмечено, что муниципальные власти должны ускорить выделение земельных участков под строительство. Главам Майкопа и Майкопского района дано поручение в короткий срок предоставить готовые проекты.

"Средства на проектирование уже заложены в бюджет республики. Для населенных пунктов, где будут возводиться данные объекты, это означает колоссальный объем инвестиций, новые рабочие места, решение сопутствующих инфраструктурных вопросов. Муниципальные власти должны это понимать и прилагать все усилия для скорейшего начала строительства", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Здесь же обсуждался вопрос жилищного строительства в рамках программы обеспечения жильем детей-сирот. Глава республики поручил главам городов и районов лично вникать в проблематику, встречаться с представителями строительной отрасли и обеспечить реализацию программных мероприятий.    

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
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