В Анапе прошел фестиваль Союзного государства "Творчество юных"

Двести лучших юных артистов из Беларуси и России собрал в Анапе фестиваль Союзного государства "Творчество юных".

Настоящий фурор на фестивале произвели фольклорные ансамбли из Ингушетии и "Донцы" из Ростова-на-Дону. Фото: Татьяна Хорошилова

Накануне песенного форума Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота направил ребятам свое поздравление: "В тринадцатый раз в гостеприимную Анапу съехались лучшие представители талантливой молодежи Союзного государства. Здесь, на согретом солнцем побережье Черного моря, собираются юные исполнители из разных уголков Беларуси и России... Надеемся, что и нынешний фестиваль даст простор вдохновению и творчеству, откроет новые имена".

Бюджет фестиваля - 14 млн 800 тысяч российских рублей. Форум проходил сразу на нескольких площадках города. На Театральной площади юные артисты дали концерт в честь Дня Государственного флага РФ. На сцену, сменяя друг друга, выходили ребята, выступающие в самых разных жанрах: вот цирковой номер от коллектива "Фантастика" из Воронежа, вот ложкари ансамбля "Донцы" из ростовской станицы Мишкинская, юные барабанщики из Назрани. А вот на сцене белорусские коллективы: "Горошинка" из Столбцов, "Зорька" из Витебска, "Купалочка" из Кличева...

- Самый первый фестиваль мы провели в Москве, но в столице он, честно говоря, затерялся.

И тогда выбор пал на Анапу, - рассказывает режиссер детского форума, заслуженный работник культуры России Инна Щавелева.

- Чем-то выделяется конкурс этого года?

- Заметно подрос уровень исполнителей. Стала шире география фестиваля, богаче его жанровое наполнение. Здесь и фольклор, и эстрада, и номера оригинального жанра...

Высокий исполнительский уровень показали ученицы студии эстрадно-джазового искусства "Фонограф", которая существует больше трех лет при знаменитом оркестре "Фонограф-Симфо-Джаз" Сергея Жилина. Оркестр является неизменным участником многих музыкальных шоу в России.

- Союзное государство является не только символом единения двух наших славянских народов, но и важной вехой в развитии отношений двух стран, - говорит заслуженный артист России Сергей Жилин.

- Подкупает то, что фестиваль разножанровый. За эти дни мы полюбили культуру Беларуси, - рассказывает педагог из Ингушетии Мадина Султыгова. - Фестиваль сдружил ребят, поэтому в заключительном концерте были совместные номера. Так, джигиты из Назрани танцевали под музыку "Донцов", которые привезли на фестиваль инструмент собственного производства - донциолу: гибрид скрипки, бандуры, гуслей и гудка.

В финале концерта его участники исполнили гимн фестиваля и отпустили в небо воздушные шары с напутствиями следующему форуму.

А в самый день отъезда ребят прошел мастер-класс председателя жюри фестиваля композитора Григория Гладкова:

- Я много раз был председателем жюри детского конкурса "Евровидение", так вот, у белорусов и россиян больше всех наград на этом престижном состязании. А это значит, у нас мощный творческий потенциал.

- А без какой песни не обходится ни один ваш концерт? - спросили мы у Гладкова.

- Ты да я, да мы с тобой, - ответил композитор. - Но, оказывается, у этой песни, которую я считал народной, есть автор - Иванов из Беларуси.