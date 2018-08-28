В двух районах Ростове произошли ландшафтные пожары

Возгорания травы на большой площади происходят на севере и западе Ростова-на-Дону.

Пожарные приступили к тушению травы в районе Кумженской рощи, площадь возгорания составляет более двух тысяч квадратных метров, - сообщает ТАСС.

По информации МЧС по Ростовской области, информация о пожарах поступила сегодня, в 15:24 по московскому времени.

"В 16:10 объявлен ранг пожара №1 Бис. Погибших, пострадавших нет. Обстановка уточняется. Для ликвидации пожара от МЧС привлекается 16 человек и 4 единицы техники", - рассказали "РГ" в пресс-службе ведомства.